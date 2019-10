Leserbrief Ein Kandidat, der sich engagiert Zum 2. Ständeratswahlgang im Kanton Zug vom 17. November

Mit dem SVP-Politiker haben wir einen hervorragenden Kandidaten für den zweiten Zuger Ständeratssitz. So hat er dank seiner Vernetzung in Bern und in anderen Kantonen eine für den Kanton Zug vorteilhafte Revision des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) und damit eine finanzielle Entlastung des Kantons Zug erreicht. Weiter hat er als OK-Präsident des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) gezeigt, dass er ein «Macher» ist. Und schliesslich setzt er sich als Zuger Regierungsrat mit Vehemenz für die Wirtschaft und das Gewerbe im Kanton Zug ein. Gehen Sie noch heute wählen, mobilisieren Sie alle Ihre Familienmitglieder, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen und stellen Sie sicher, dass ein wirklicher «Macher» den Kanton Zug im Ständerat vertritt. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr grosses Engagement.

Thomas Aeschi, Nationalrat, Präsident SVP Kanton Zug, Baar