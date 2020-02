Ein klares Ja zur neuen Zuger Fachschule Voraussichtlich ab August 2020 kann die Höhere Fachschule für Informatik und Elektronik am GIBZ ihren Betrieb aufnehmen. Der Kantonsrat stimmte der Vorlage in zweiter Lesung zu. Laura Sibold 27.02.2020, 11.37 Uhr

Der Zuger Kantonsrat beriet am Donnerstag, 27. Februar, in zweiter Lesung über die Änderung des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die Berufsbildung und Fachhochschulen. Demnach führt der Kanton künftig eine Höhere Fachschule am Kaufmännischen Berufsbildungszentrum (KBZ), am Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof (LBBZ) sowie zwei Höhere Fachschulen am Gewerblich-industriellen Bildungszentrum (GIBZ).