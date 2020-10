Serie Ein mächtiges Steinkreuz zum Gedenken an einen Schutzherrn in Oberwil Das Steinkreuz auf dem «Stutz» gehört zu den grössten seiner Art in der Umgebung. Es erinnert an das kurze, aber aufopferungsvolle Leben eines vielverehrten Heiligen und einst populären Namenspatrons. Andreas Faessler 17.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hingeschaut: Das Gonzaga Wegkreuz steht auf einer kleinen Terasse an der Oberbodenstrasse oberhalb der Klinik Oberwil. Bild: Stefan Kaiser (16. Oktober 2020)

Die Oberbodenstrasse ist bei Fussgängern und Joggern sehr beliebt. Sie führt von der Klinik Zugersee dem Waldrand entlang Richtung Schönegg, die Aussicht auf See und Landschaft ist herrlich. Wenige Gehminuten von der Klinik entfernt auf dem «Stutz» respektive «Lindenstutz» ob der alten Oberwiler Allmend steht bei einer Lindenbaumgruppe mit Ruhebänken ein Steinkreuz. Es ist eines von zahlreichen Flurkreuzen im Kanton Zug, doch mit besonderer Widmung und von überdurchschnittlichem Ausmass. Trotz seiner Erscheinung im Stil von Flurkreuzen des 19. Jahrhunderts ist es erst drei Jahrzehnte alt. Es soll an dieser Stelle jedoch schon in alter Zeit ein Holzkreuz gestanden haben, welches im ausgehenden 20. Jahrhundert allerdings reichlich marode geworden war.

Ein (kurzes) Leben für Arme und Kranke

1991 sollte hier auf Initiative der Kongregation der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf sowie des Aloisius-Vereins Zug ein neues Kreuz aus Stein zu stehen kommen. Der heute nicht mehr existierende Namensverein, von welchem an dieser Stelle schon wiederholt zu lesen war, setzte sich unter anderem auch für die Pflege und Errichtung von Flur- und Wegheiligtümern ein.

Anlass für die Neuerrichtung des Kreuzes auf dem Stutz war der 400. Todestag des hl. Aloisius von Gonzaga. Der 1568 bei Mantua geborene Markgrafensohn fiel bereits als Kind durch eine tiefe Frömmigkeit auf. Geprägt und beeinflusst vom Mailänder Bischof, dem später ebenfalls heiliggesprochenen Karl Borromäus, entschied sich Aloisius für den Verzicht auf das weltliche Fürstenerbe und widmete sein keusches Leben einzig Gott. Er ging nach Rom, um Jesuitenpater zu werden. Als solcher kümmerte er sich um die Jugendseelsorge sowie um Arme und Kranke. 1591 starb Aloisius im jungen Alter von 23 Jahren an der Pest. Er wird als Schutzherr der Jugend und der Studenten verehrt.

Nicht nur der Aloisius-Verein stand mit dem Heiligen als dessen Patron in engster Verbindung, auch für die Barmherzigen Brüder ist Aloisius von Gonzaga eine Lichtfigur: Der selige Peter Friedhofen (1819-1860), welcher die Kongregation anno 1850 gegründet hatte – zur gleichen Zeit wie der Aloisius-Verein Zug aus der Taufe gehoben worden war –, verehrte den Heiligen intensiv. Durch dessen Biografie war Friedhofen angetrieben, sich mit seiner Kongregation ebenfalls den kranken Mitmenschen zu widmen. Die Barmherzigen Brüder waren ab 1923 Rechtsträger des Franziskusheimes, heute Klinik Zugersee.

Dreieinhalb Tonnen Uznacher Sandstein

Das knapp dreieinhalb Tonnen schwere «Gonzaga-Kreuz» auf dem Stutz in Oberwil stammt aus der Steinwerkstatt Christian Breitenstein AG Zug. Der Ersteller erinnert sich: «Für den Aloisius-Verein habe ich damals mehrere Vorschläge skizziert. Gewünscht war schliesslich ein Kreuz mit eher schlichten Formen.» Breitenstein fertigte ein Eins-zu-eins-Modell des Kreuzes an, welches dem Verein schliesslich gefiel und in seiner Ausführung aus Uznacher Sandstein die überdurchschnittliche Grösse haben sollte. «An dieser exponierten Lage darf das Kreuz weithin sichtbar sein. Es ist so ausgerichtet, dass es direkt über den Turm der Bruder-Klaus-Kirche nach Ennetsee zeigt», sagt Christian Breitenstein. Das Gonzaga-Kreuz besteht aus drei Teilen – dem Sockel, dem Schaft und dem Querbalken. Hat man früher mehrteilige Flur- oder Friedhofskreuze oft mit äusserlich sichtbaren Schmiedeeisenstreben oder -manschetten fixiert, so wird das Kreuz in Oberwil mit Metalldornen im Inneren zusammengehalten.

Die Widmung des Gonzaga Wegkreuz'. Bild: Stefan Kaiser (16. Oktober 2020)

Schliesslich wurde das fertige Kreuz mit einem Lastwagenkran auf sein massives Fundament platziert und am 24. Mai 1991 als ein Zeichen der Erlösung feierlich eingesegnet. Am voluminösen Sockel ist in gotischer Frakturschrift die Widmung zu lesen «Zum Andenken/Aloisius v. Gonzaga/Peter Friedhofen/1991».

Hinweis: Mit «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.