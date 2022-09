Zug Zugerin traf Michail Gorbatschow über den Wolken – und sprach mit ihm über Liebe, Musik und seine Eltern Sie hat den verstorbenen Michail Gorbatschow getroffen: Die Zuger Journalistin Trudi von Fellenberg-Bitzi. Sie erinnert sich.

Trudi von Fellenberg-Bitzi mit Michail und Raissa Gorbatschow 1989 an Bord einer Crossair-Maschine. Crosstalk/PD

Wie viele unserer Zunft bemühte ich mich in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren um ein Interview mit Michail Gorbatschow. Doch es war – damals noch für die «Zuger-Nachrichten» tätig – unmöglich. 400 Gesuche für Interviews lagen allein bei der Gorbatschow-Stiftung in Moskau.

Ab 1989 arbeitete ich als Chefredakteurin für das Bordmagazin «Crosstalk» der Fluggesellschaft Crossair. Eines Tages bekam ich ein Telefon von Moritz Suter, dem Gründer und Chef der Airline: «Morgen fliegen Sie ab Basel nach Stockholm, wo Sie Michail und Raissa Gorbatschow abholen.»

Was? Ich konnte es kaum fassen. In aller Herrgottsfrühe bin ich nach Basel gefahren und traf dort im Hangar am Flughafen auf viele Journalisten, die alle auf diesen Spezialflug wollten. Mit einem leeren Jumbolino flogen wir nach Stockholm, um das Ehepaar Gorbatschow abzuholen.

Für mich war es jedoch unmöglich, auf dem Flug in die Schweiz ein Gespräch zu führen. Radio- und TV-Journalisten sowie unzählige andere Medienschaffende drängten sich vor und wollten von der Einmaligkeit profitieren. Aber es kam besser!

Einige Tage später flog ich von Bern nach Moskau. Mit an Bord: Michail und Raissa Gorbatschow, die Cockpit-Besatzung, zwei Flight-Attendants, der langjährige Übersetzer, Starkoch Peter Bührer, der ein sechsgängiges Menu kreierte und ich. Nicht alle Tage flog ein Mann von Welt mit der Regional-Airline. Und dass es nun Michail Gorbatschow und dessen Frau war, erfüllte mich mit unglaublicher Freude. Aber wie kam das überhaupt zu Stande?

Alt FDP-Nationalrat Dr. Peter Spälti (1930–2010), Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Winterthur-Versicherung, hatte für die zweite «WIN-Conference», die dem Thema Sicherheit gewidmet war, Michail Gorbatschow eingeladen und charterte für diesen und seine Frau einen Jumbolino der Regionalfluggesellschaft Crossair. Das war auch mein Flug. Und vor allem mein Glück!

Da das Bordmagazin monatlich erschien, sollten die Fragen nicht aktuell und auch nicht politisch sein. Somit konnte ich das Interview recht persönlich gestalten und es ergab sich ein unkompliziertes und sehr privates Gespräch, welches in der Septemberausgabe 1993 publiziert wurde.

Priwolnoje, Herr Präsident, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Das ist mein Geburtsort. Dort lebt noch immer meine Mutter im gleichen Haus wie damals. Dort habe ich Freunde. Priwolnoje, das bedeutet Erinnerung an eine unbeschwerte Zeit. Ich begann sehr früh – noch während der Schulzeit – zu arbeiten. Die Leute von damals sind noch immer meine Freunde, denn die besten Begegnungen sind Begegnungen mit einfachen Menschen.

Maria Pantelejewna ist Ihre Mutter: Erzählen Sie über sie. Was weckt dieser Name in Ihnen?

Also, das Erste, was ich sage, gilt für alle von uns: Wir sollten unseren Müttern dankbar sein, denn sie schenkten uns das Leben. Meine Mutter ist eine schlichte Frau, die auf russischer Erde geboren wurde, ihr ganzes Leben dort verbrachte und auch heute noch dort lebt. Sie hat viel gearbeitet. Es ist traurig, dass unsere Mütter älter werden, denn das heisst, dass auch wir älter werden.

Wie war Ihr Vater, und was haben Sie von ihm?

Er war ein Mann mit einem grossen und guten Herzen. Er hatte echte Gefühle. Die Anliegen und Probleme anderer Menschen gingen ihm sehr nahe. Er war ein arbeitsamer, bescheidener und sehr verständnisvoller Mensch. Und ich möchte noch etwas sagen: Ich verehre die Generation unserer Mütter und Väter, die sehr viel für uns getan hat, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen, als das ihre es war. Diese Menschen hatten nicht die Möglichkeit, ein Studium zu absolvieren. Aber sie sorgten dafür, dass wir, die Jungen, eine umfassendere Ausbildung erhielten, dass wir uns entwickelten und etwas aus unserem Leben machten.

Welche Musik mögen Sie?

Am besten fühle ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, klassische Musik zu hören: Tschaikowsky und Beethoven mag ich am liebsten.

Wenn Sie Zeit haben, was lesen Sie?

Autoren kommen und gehen. Was bleibt, sind die Klassiker. Ich geniesse die grossen russischen, aber auch die westeuropäischen Klassiker. Meine Frau und ich lieben es, zusammen zu lesen: mit Vorliebe Bunin und Dostojewski.

Herr Präsident, was tun Sie für Ihre Gesundheit? Wie halten Sie sich fit? (Er lacht herzhaft)

Oh, ich denke, diese Frage will meine Frau beantworten.

Raissa Gorbatschow (1932–1999): Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Wir tun nichts für unsere Gesundheit. Ich wünschte, dass mein Mann täglich seine Gymnastikübungen macht. Ich möchte auch, dass er früher ins Bett geht, sicher vor ein oder zwei Uhr. Und ich meine, dass wir am Samstag und am Sonntag zusammen an der frischen Luft lange Spaziergänge unternehmen sollten, zehn Kilometer und mehr, und zwar mit Jogging-Schuhen und im Jogging-Dress. Ich kritisiere meinen Mann sehr oft, weil das alles nicht möglich ist und wir überhaupt nichts Derartiges tun.

Herr Präsident, Freundschaft und Vertrauen, was bedeuten Ihnen diese zwei Worte?

Freundschaft ist möglich. Aber sie muss mehr sein, als blosses Zusammensein mit Leuten, die man mag. Freundschaft ist etwas sehr Spezielles. Sie braucht Zuneigung und Mitgefühl. Sie braucht aber auch die Fähigkeit zu verzeihen, das ist sehr wichtig.

Liebe, was ist Liebe?

Oh, ich denke, dass es dafür keine gute Definition gibt. Aber meine Frau möchte dazu etwas sagen ...

Raissa Gorbatschow: Die Liebesfähigkeit ist sehr wichtig: Das heisst, dass der Mensch, der geliebt wird, selbst auch liebesfähig ist, Liebe empfangen und selber Liebe schenken kann. Ah, jetzt will mein Mann doch noch etwas sagen.

Michail Gorbatschow: Ich glaube, Liebe ist eine seltene Gabe. Liebe ist ein Geschenk Gottes.