Ein Maserati, ein Mercedes und jede Menge Schulden – wie ein Kunde eines Zuger Autohändlers die Grenzen auslotete Für die insgesamt 250'000 Franken teuren Autos hätte der Kunde 4500 Franken Leasingraten pro Monat bezahlen sollen. Dies ging nicht lange gut. Zoe Gwerder 06.10.2020, 12.10 Uhr

Mit dem Leasing eines schnittigen Mercedes sowie eines Maserati-Cabrios zum Neuwert von insgesamt rund 250'000 Franken hatte sich kürzlich das Zuger Obergericht zu befassen. So hatte ein ausserkantonaler Geschäftsmann bei einem Autohändler im Kanton Zug die beiden Wagen geleast. Den einen auf den Namen seines Unternehmens seit 2013, den anderen als Privatperson seit 2015, wie dem Urteil zu entnehmen ist. Für die beiden Wagen verpflichtete sich der Mann insgesamt rund 4500 Franken pro Monat zu bezahlen. Hierbei durfte er den Wagen jedoch nicht so benutzen, wie es ihm beliebte. Die Reichweite wurde auf etwas weniger als 20'000 Kilometer pro Jahr reduziert. Für jeden Kilometer mehr musste er bezahlen – so der Vertrag.