Ein modernes Büronetzwerk für das Ägerital Die Bürgergemeinde Unterägeri engagiert sich mit den beiden Ägerital-Gemeinden für die flexiblen Arbeitsplätze. Carmen Rogenmoser 06.10.2020, 05.00 Uhr

Mobilität und Digitalisierung – zwei Schlagwörter unserer Zeit. Wie werden wir uns künftig fortbewegen, wie arbeiten? Mit diesen Themen beschäftigt sich gegenwärtig auch die Bürgergemeinde Unterägeri. Sie hat sich mit den Einwohnergemeinden Ober- und Unterägeri zusammen getan und die Idee eines Coworking-Spaces entwickelt. Rund die Hälfte der Arbeitnehmenden in der Schweiz könnten ortsunabhängig arbeiten. Die Coronakrise habe bewiesen, dass das auch in der Praxis möglich ist, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Im Homeoffice fehlten aber der soziale Austausch, eine professionelle Infrastruktur und eine klare Trennung von Berufs- und Privatleben. Coworking-Spaces können dem entgegenwirken.