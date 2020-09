Ein neues Zuger Leuchtturmprojekt: Mit Bitcoins die Steuern begleichen Firmen, welche sich mit digitalen Währungen befassen, gibt es in der Lorzenebene sehr viele. Beim Kanton lassen sich ab 2021 Steuerschulden mit Bitcoins und Ether bezahlen. Marco Morosoli 03.09.2020, 13.08 Uhr

Der Kanton Zug zeigt sich innovativ. Ab Februar 2021 können natürliche wie auch juristische Personen ihre Steuerschulden mit Bitcoins oder Ether bezahlen. Dies verkündete am Donnerstagmorgen der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler an einer Pressekonferenz im Regierungsgebäude. Firmen, die mit diesen digitalen Währungen Geschäften, haben in den vergangenen Jahren ihren Steuersitz im Kanton Zug genommen. Heute dürften es gegen 800 derartige Unternehmen in der Lorzenebene geben. Es hat sich deshalb auch der Name Crypto Valley für dieses Gebiet eingebürgert. Als Heimat dieses Tals der digitalen Währungen, so Tännler, sei es dem Kanton wichtig, «den Einsatz von Kryptowährungen im Alltag weiter zu fördern und zu vereinfachen».

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 24. März 2020)

Für die neue Möglichkeit, um die Steuern zu begleichen, hat sich der Kanton Zug mit dem Unternehmen Bitcoin Swiss ins Boot gesetzt. Diese Unternehmung gilt als einer der Pioniere des Crypto Valleys, wo sie seit 2013 präsent ist. Gemäss dem CEO von Bitcoin Swiss, Arthur Vayloyan, könne seine Firma dem «einen ausgereiften Service» offerieren. Wie der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler erklärte, seien auch andere Anbieter geprüft worden. Nach eigenem Bekunden erfülle Bitcoin Swiss als regulierter Finanzdienstleister alle Sicherheitsanforderungen.

Kein Risiko für den Kanton Zug

Wie der Zuger Finanzdirektor mehrfach betonte, gehe der Kanton Zug auch keine Risiken ein, erhalte er den Steuerbatzen doch weiterhin in Schweizer Franken. Das Risiko der Kursschwankungen der digitalen Währung liegen durch das gewählte Verfahren sicher nicht beim Kanton. Wie Tännler an der heutigen Pressekonferenz erklärte sind durch diesen neuen Service – der Kanton Zug spielt einmal mehr den Vorreiter – keine Gesetzesanpassungen notwendig. In welchen Umfange Steuersubjekte diesen Zahlungskanal nutzen, kann Tännler nicht beziffern.

Es können höchstens Steuerausstände bis zu 100'000 Schweizer Franken mit digitaler Währung beglichen werden. Ein Aufsplitten der Schuld ist nicht möglich. Nutzbar ist der neue Service ab Februar. Bis dahin testen die beiden Partner das System. Bitcoin ist die Mutter aller digitalen Zahlungsmittel. Das ebenfalls für Steuerschulden verwendbare Ether ist eine Weiterentwicklung mit ausgedehnteren Plattformen. Wie Währungen schwanken die Kurse von Bitcoin und seinen Weiterentwicklungen, wobei die Ausschläge heftiger ausfallen können.