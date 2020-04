Leserbrief Ein phänomenales Projekt? Zum Projekt der Fensterfabrik Baumgartner in Hagendorn 08.04.2020, 15.45 Uhr

Es gibt auch andere Sichtweisen zum angeblich phänomenalen Projekt. Zwar ist nicht bestritten, dass dieses Projekt, was die technischen Abläufe anbelangt, den gewünschten Zweck erfüllt und innovativ ist. Schliesslich wurde ja auch mehrere Jahre geplant. Aber der geplante Neubau steht am falschen Ort und ist, wie schon der vor bald 15 Jahren erstellte letzte Ausbau, eine raumplanerische Zwängerei: Er zwängt sich zwischen eine Wohnzone und in landschaftlich heikles Gebiet.