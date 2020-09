Fiebermesser, Masken- und Desinfektionskontrolle in einem: Mit dieser Erfindung will ein Rischer Start-up die Einlasskontrolle revolutionieren Den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen besser kontrollieren und trotzdem erleichtern – in Zeiten von Corona kein leichtes Unterfangen. Ein Zuger Jungunternehmen will das ändern. Fabian Gubser 09.09.2020, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Empfangsbereich der Zürcher Zahnarztpraxis am Pfauen steht ein Chromstahl-Ständer mit Bildschirm, Kamera und Desinfektionsspender. Wer hier einen Termin hat, muss zuerst an diesem automatischen Türsteher vorbei. Der Journalist schaut also freundlich – unter der Maske – in die Kamera. «Normale Temperatur», tönt es unverzüglich aus dem Computer. Auf dem Bildschirm wird die eigene Körpertemperatur angezeigt. Zudem ist darauf zu lesen: «Trägt eine Maske». Test bestanden, man darf eintreten.

«Normale Temperatur»: die Gründer Renato Schena, Stefano Giudici und Peter Hofstetter (v.l.). Bild: Maria Schmid (Zürich 8. September 2020)

«Die Idee ist während des Lockdowns im März entstanden», erzählt der Zuger Unternehmer Peter Hofstetter beim Gespräch. Er ist Mitgründer der Firma Health Technics, die diese Woche in Risch ihre Büros bezieht und das Gerät vertreibt. Zusammen mit einem ehemaligen Kollegen aus der Werbebranche, dem Tessiner Renato Schena, trieb er die Idee nach einem «modularen Personenkontrollsystem» für die Coronazeit voran. Mit ins Boot holten sie Hofstetters Zahnarzt, Stefano Giudici, in dessen Praxis das Gerät jetzt steht. Dieser ist vom Konzept überzeugt: «Wenn ich einen Coronafall in der Praxis habe, müsste ich schliessen.» Das Gerät helfe ihm, das Risiko zu minimieren.

Habe jemand eine erhöhte Körpertemperatur, sehe das die Kollegin am Empfang auf ihrem Bildschirm und könne den Patienten sowohl von den anderen Patienten abtrennen als auch ermuntern, einen Test zu machen. Möglich wäre auch ein akustisches Warnsignal – davon wird in der Zahnarztpraxis vorerst abgesehen, um die Privatsphäre zu wahren.

Bis jetzt ist die Nachfrage überschaubar

«Wir sind mittlerweile auslieferbereit», sagt Schena, der ebenfalls bereits vorher Unternehmer war. Nächste Woche steht ein Gerät am Zuger Genuss Film Festival, das am 17. September startet. Auch dort wird jemand bei dem Gerät stehen und Besucher mit einer erhöhten Körpertemperatur ansprechen. Ansonsten ist das Gerät derzeit aber nur in der Zürcher Arztpraxis im Einsatz. Ob die Nachfrage also noch fehle? Hofstetter verneint und verweist darauf, dass man das Gerät kürzlich in einem Basler Altersheim und bei einer Zürcher Privatklinik vorgestellt habe, die über eine Anschaffung nachdenken. Ein Hoteldirektor aus der Westschweiz sei interessiert – sobald er wieder stärker ausgelastet sei.

Giudici ergänzt, dass die aktuelle Lage eine Herausforderung sei: «Niemand weiss, wie es weitergeht, es gibt immer neue Regelungen von den Behörden – das erlebe ich hier in der Praxis.» Und wie gehen die Gründer mit dem Thema Datenschutz um? «Grundsätzlich ist unser Gerät nicht dafür ausgelegt, Daten zu speichern», sagt Hofstetter. Falls dies jemand möchte, müsse er sich selber mit den gesetzlichen Bestimmungen auseinandersetzen. Ziel sei übrigens ein Verkaufspreis von unter 5000 Franken.

«Normale Temperatur»: die Gründer Peter Hofstetter, Stefano Giudici und Renato Schena (v.l.).



Bild: Maria Schmid (Zürich 8. September 2020)

Einzelne Firmen gehen inzwischen bereits einen Schritt weiter. Gemäss einem Artikel der «NZZ» müssen Mitarbeitende des Flugzeugbauers Pilatus beim Betreten des Firmengeländes zwingend ihre Körpertemperatur messen lassen. Die Daten werden für eine bestimmte Zeit gespeichert. Und der Verbrauchsgüter-Hersteller Unilever testet sämtliche Mitarbeitende in Thayngen und Steinhausen, zeichnet aber keine Daten auf.

Task-Force stellt Fiebertests in Frage

Von wissenschaftlicher Seite gibt es aber Kritik an Fieberscans: Die Covid-19-Task-Force des Bundes kam im April zum Schluss, dass Fiebertests nur bedingt sinnvoll seien. Viele Infizierte zeigten nämlich keine erhöhte Körpertemperatur. Die wenigen entdeckten Fälle könnten zu einer falschen Sicherheit führen. Deshalb sollte man gleichzeitig auch auf andere Symptome wie trockener Husten und Halsschmerzen testen.