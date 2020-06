Reportage Ein Rundgang in Zug klärt über die Situation der Frauen auf Wer war Marie Curie? Was bedeutet «ni una menos» und was ist ein Femizid? Antworten auf diese und viele weitere Fragen im Zusammenhang mit Frauen findet man neuerdings in der Stadt Zug. Sina Engl 18.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit kurzem führt in Zug ein informativer Frauenrundgang zu neun Standorten. Plakate informieren dort unter anderem über Frauenbewegungen rund um den Globus, unfaire Arbeitsbedingungen in der Pflege und Gewalt an Frauen.

Die in auffälligen Farben gehaltenen Plakate – hier am Landsgemeindeplatz – ziehen Betrachterinnen an. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 16. Juni 2020)

Organisiert wurde dieser Rundgang vom Frauenstreik-Kollektiv Zug. «Einen ganzen Nachmittag lang kleisterten und bastelten wir die Plakate. Ich finde die Themen sehr spannend und wichtig», sagt Elena Moczko, die bei den Vorbereitungen mitgeholfen hat. «Ich habe mich für den Frauenrundgang engagiert, da es wichtig ist, über gegenwärtige Verhältnisse zu informieren und aufzuklären», führt sie aus.

Die Plakate stehen vom Landsgemeindeplatz vorbei am Hirschgehege bis hin zur Bossard-Arena an unterschiedlichen Orten in der Stadt (siehe Hinweis). Sie sind lila-, pink- und rotfarben und so kaum zu übersehen. Alle Beiträge informieren unabhängig voneinander, sie brauchen also in keiner festen Reihenfolge besucht zu werden. Am Postplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher überdies ein Quiz, am Landsgemeindeplatz ein Rückblick auf den Frauenstreik 2019 (siehe nachfolgende Box).

Der kleine Dämpfer nach den Wahlen Vor über einem Jahr ging am 14. Juni eine halbe Million Frauen in der Schweiz auf die Strasse. Sie protestierten gegen Ungleichheit und forderten Respekt. In der Stadt Zug trafen sich zahlreiche Frauen an besagtem Freitagnachmittag vor dem Regierungsgebäude und marschierten gegen den Abend durch die Stadt. Doch was ist von der Bewegung geblieben? Hat sie etwas verändert? Das Zuger Frauenstreik-Kollektiv gibt es immer noch, denn die Themen sind wie vor einem Jahr auch heute noch aktuell. «Der grösste Erfolg im vergangenen Jahr, dass der Kanton Zug endlich eine Frau nach Bern schickte», erklärt Julia Küng, Sprecherin des Kollektivs. Am 20. Oktober 2019 wurde Manuela Weichelt-Picard (ALG) in den Nationalrat gewählt. «Danach nahm die Euphorie merklich ab», so Küng weiter. Die Anliegen der Frau seien ein wenig in den Hintergrund getreten. «Dass wir eine Frau gewählt haben, ist gut, aber das reicht nicht», führt Küng aus. Auf politischer Ebene kämpfe man immer noch für ein Gleichstellungsbüro im Kanton Zug. Momentan sei das kurzfristig gesehen das Hauptanliegen des Kollektivs. Krise habe die Bedeutung der Frauen aufgezeigt Momentan gehören der Vereinigung etwa zehn aktive Frauen an. Diese arbeiten freiwillig an Projekten, wie etwa der momentane Rundgang durch die Stadt Zug. «Uns ist es wichtig, dass das Thema weiter im Bewusstsein der Gesellschaft bleibt», erklärt Julia Küng weiter und fügt hinzu: «Wir möchten auch das Selbstbewusstsein der Frauen stärken, sich zu engagieren.» Denn gerade auch in der Zeit der Krise hätten die Frauen wieder gezeigt, wie wichtig sie für den Zusammenhalt der Gesellschaft sind. Julia Küng sagt abschliessend: «Es ist wichtig, dass wir die Arbeit der Frauen ins Bewusstsein rücken. Denn es gibt noch viel zu tun.»

Bilder vom Frauenstreik 2019 in der Schweiz:

Frauenstreik in Luzern: Demonstrantinnen marschieren los. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019)

Friedlich marschieren die Demonstrierenden durch die Stadt. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Die erhobene Faust: Zeichen des Protestes. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Ihre Anliegen präsentieren die Streikenden auf den Plakaten. Hier: Selbstbstimmung. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Der Deomonstrationszug zieht durch die Altstadt. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Vertreten sind mehrere Generationen. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Die Gassen der Altstadt sind voll von Protestierenden. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Diese Demonstrantinnen zitieren Emil Manser, das vor bald 15 Jahren verstorbene Luzerner Stadtoriginal. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Lila ist eine der Farben der Bewegung. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Aufkleber zieren Taschen und T-Shirts. (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) (Bild: Pius Amrein, Luzern 14. Juni 2019) Urner Frauen machen ihre Anliegen vor dem Telldenkmal publik. (Bild: Florian Arnold, 14. Juni 2019) Frauenstreik in Altdorf im Rahmen eines Apéros im Restaurant Schüztenmatte. (Bild: Urs Hanhart, 14. Juni 2019) Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Frauenstreik im Zürcher Gemeinschaftszentrum Schindlergut am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Pflegerinnen vor dem Zürcher Universitätsspital am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Zwei Frauen umarmen sich mit einem Plakat in der Hand, an einer Kundgebung zum nationalen Frauenstreik, am Freitag, 14. Juni 2019, in St. Gallen. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Zwei Frauen machen ein Selfie, an einer Kundgebung zum nationalen Frauenstreik, am Freitag, 14. Juni 2019, in St. Gallen. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Eine junge Frau mit Peacefahne und Skateboard, an einer Kundgebung zum nationalen Frauenstreik, am Freitag, 14. Juni 2019, in St. Gallen. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Eine Frau schwingt die Fahne des Frauenstreiks vor dem Bundeshaus, am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Frauen und Männer demonstrieren vor dem Bundeshaus am Tag des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Tausende Frauen, einige Männer und Kinder marschieren für bessere Bedingungen bei der Kinderbetreuung am Tag des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019 in der Innenstadt von Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Ein Schild mit der Aufschrift «1 Jahr Mutterschaftsurlaub», bei einer Kundgebung zum Frauenstreik auf dem Bundesplatz, am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Mit einem Flashmob wird der Verkehr kurzfristig lahmgelegt im Rahmen des Frauenstreiks auf dem Claraplatz in Basel am Freitag, 14 Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas) Dort, wo normalerweise Freundschaftschlösser befestigt werden, hängt ein Büstenhalter und ein Palakt für den Frauenstreik am Käppelijoch in Basel am Freitag, 14 Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas) Blockiertes Zürcher Central am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Blockiertes Zürcher Central am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Frauen aus dem Schulamt auf dem Zürcher Münsterhof am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Frauenstreik auf dem Zürcher Münsterhof am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Blockiertes Zürcher Central am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) In der ganzen Stadt sind violette Bänder befestigt, so wie an diesem Laternenpfahl auf der Mittleren Brücke, im Rahmen des Frauenstreiks in Basel am Freitag, 14 Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas) Der Männliturm der Museggmauer – Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser) Die Zeit ist reif – Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Eine Frau zeigt ihren Bauch mit der Aufschrift "I GAVE LIFE" am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey) Mitarbeiterinnen einer KiTa legen ihre Arbeit nieder anlässlich des Frauenstreiks. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Mitarbeiterinnen einer KiTa legen ihre Arbeit nieder anlässlich des Frauenstreiks. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Mitarbeiterinnen einer KiTa legen ihre Arbeit nieder anlässlich des Frauenstreiks. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene) Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti (vorne links), Bundesrätin Viola Amherd (mitte) und die Nationalrätinnen kommen während einer Unterbrechung im Parlament zu den streikenden Frauen auf den Bundesplatz. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Sibel Arslan, Grüne Baselstadt (rechts) macht ein Selfie mit Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti, Bundesrätin Viola Amherd und Nationalrätin Isabelle Moret (von rechts) bei einer Kundgebung zum Frauenstreik auf dem Bundesplatz. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Bundesrätin Viola Amherd (links) und die Nationalrätinnen Isabelle Moret, Edith Graf-Litscher, Margret Kiener Nellen und Yvonne Feri (von links) kommen während einer Unterbrechung im Parlament zu den streikenden Frauen auf den Bundesplatz. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Eine Aktivistin hängt eine Fahne an eine Statue vor dem Bundeshaus. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Lehrerinnen auf ihrem Protestmarsch durch das Quartier von Hottingen in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Lehrerinnen auf ihrem Protestmarsch durch das Quartier von Hottingen in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Frauenstreik in Zürich am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri, Zürich) Aktivistinnen hängen am Gebäude des Medienhauses der Tamedia in Bern Transparente auf. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Aktivistinnen richten sich an einer Strassenecke ein, am Tag des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Teilnehmerinnen am Frauenstreik sitzen in einem Strassencafe und geniessen Kaffee und Gipfeli, am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Bundesrätin Simonetta Sommaruga in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) In einem Gynasium in Lausanne wird gestreikt. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) «Zmorge» auf der Strasse am Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) «Zmorge» auf der Strasse am Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Violett dominiert im Bundeshaus: Yvonne Feri, SP Kanton AG (links), begrüsst Bundesrätin Viola Amherd im Nationalrat. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Die SP-Nationalrätinnen Nadine Masshardt, Yvonne Feri, Laurence Fehlmann Rielle, Priska Seiler Graf, Barbara Gysi, Mattea Meyer, und Jacqueline Badran (von links) posieren für ein Selfie. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Margret Kiener Nellen, SP Kanton BE, verdeckt, zeigt neben Flavia Wasserfallen, SP Kanton BE (rechts), eine Flagge des Frauenstreiks im Nationalrat. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) In Lausanne war bereits in der Nacht viel los. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Symbolisch einen BH verbrennen: Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Frauenstreik in Lausanne – es brennt. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Nein ist Nein – Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Die Kathedrale in Lausanne mit violettem Kopf. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Das Logo des Frauenstreiks vom 14. Juni wird von der gegenüberliegenden Seite des Rheins auf den Roche-Turm projiziert in Basel, am Donnerstag, 13. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Drei Plakate informieren über schlechte Arbeitsbedingungen in der Pflege, auch sehr aktuell im Zusammenhang mit der Coronakrise. Am Hafenplatz treffen Besucherinnen und Besucher auf ein Plakat mit dem Titel «Appell an den Bundesrat und das Parlament». Sieben Forderungen – wie etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – werden gestellt. Das Plakat beinhaltet allerdings nicht nur Forderungen, sondern zeigt Beispiele auf und präsentiert Fallzahlen, wodurch der Appell keineswegs unbegründet bleibt.

Häusliche Gewalt ist die häufigste Todesursache

«Gleichstellung ist in der Schweiz und gerade in Zug noch lange keine Realität. Wir hoffen, dass wir mit dem Rundgang Menschen zum Nachdenken, zum Diskutieren und im besten Fall sogar zum Aktivwerden bewegen können», sagt Julia Küng von den Organisatorinnen. Sehr aufschlussreich ist der Beitrag über Gewalt an Frauen, der am Bundesplatz zu finden ist. Ergreifende Fakten – von häuslicher Gewalt in Zürich bis hin zu weltweitem Frauenhandel – informieren die Besucher.

«Wir vom Frauenstreik-Kollektiv Zug haben die Texte alle selbst recherchiert und dabei auch sehr viel gelernt», sagt Julia Küng. Und sie ergänzt:

«Mir war im Vorfeld nicht bewusst, dass männliche Gewalt die häufigste Todesursache an Frauen zwischen 16 und 44 Jahren ist. Und auch die miserablen Arbeitsbedingungen in der Pflege habe ich unterschätzt. Wir wünschen uns, etwas zur Aufklärung und Veränderung unserer Gesellschaft beizutragen.»

Auf besagtem Plakat ebenfalls zu finden sind mehrere Anlaufstellen für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Mädchen.

Wer den Frauenrundgang auf einem Spaziergang erkunden und sich dabei Zeit lassen will, sollte etwa eineinhalb Stunden einrechnen. Er kann aber auch mit dem Velo besucht werden. Die Plakate stehen noch bis zum 28. Juni.

Die Plakate sind an folgenden Orten zu sehen: Landsgemeindeplatz, Burgbach, Postplatz, Hirschgehege, Hafenplatz, Bundesplatz, Musikschule, Bahnhofplatz, Bossard-Arena.