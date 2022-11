Kommentar zur Stadtpräsidenten-Wahl in Zug

Kommentar Ein Schulterschluss und viele Baustellen für den neuen Zuger Stadtpräsidenten André Wicki (SVP) hat sich im zweiten Wahlgang knapp gegen Barbara Gysel (SP) durchgesetzt. Nun wartet eine Menge Arbeit auf ihn. Marco Morosoli 27.11.2022, 19.30 Uhr

Das Duell um das Zuger Stadtpräsidium ist entschieden. Der von drei bürgerlichen Parteien auf den Schild gehobene André Wicki ist neuer Stadtpräsident. Damit erreichte er das Ziel seiner Träume und ist zugleich der erste SVP-Exponent im Präsidium, das es seit 1874 gibt.

Doch seine Gegnerin Barbara Gysel schaffte es beinahe, ihm den Triumph auf den letzten Metern abzujagen. Beachtenswert ist das enge Resultat

– 212 Stimmen machten den Unterschied – deshalb, weil Gysel nicht nur wegen der eigenen Klientel zulegen konnte. Sie fischte also auch in bürgerlichen Teichen. Das wiederum müsste der Mehrheit zu denken geben.

Jetzt aber ist fertig mit Plaudern. Das Volk misst den neu zusammengesetzten Stadtrat ab Januar nach seinen Taten. Viele Projekte stecken seit längerem irgendwo fest. Das nicht alles von heute auf morgen lösbar ist, liegt in der Natur der Sache. Beliebt für die politische Themenbewirtschaftung sind Bebauungspläne, die sich in bürokratischen Schleppnetzen verfangen. Bauherrschaften flüchten schon einmal in die Regelbauweise. So verlieren sie zwar Ausnützung, sie kommen aber vorwärts. Dies ist fatal, weil so das Gebot der Stunde – das Verdichten – ausgebremst ist.

Der neue Stadtpräsident André Wicki war einst Bauchef und kennt die Folgen des baupolitischen Stillstands. Er sagte am Wahltag: «Es gibt noch einiges zu tun.» Herr Stadtpräsident, übernehmen Sie!