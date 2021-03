Leserbrief Ein Spitzenwert Zur eidgenössischen Abstimmung über die Agrarinitiativen vom 13. Juni 30.03.2021, 13.53 Uhr

Unsere Bauernfamilien haben es nicht verdient, in Dauerkritik zu stehen. Das Initiativkomitee suggeriert mit werbewirksamen Behauptungen, dass wir Bauern unbelehrbar seien und mit Staatsgeldern unsere Umwelt zerstören würden. Diese Behauptungen bestehen den Faktencheck nicht. In den letzten 20 Jahren nahm die Biodiversitätsfläche in der Schweiz um 42 Prozent zu. Im selben Zeitraum konnten in der Nutztierhaltung die kritischen Antibiotikawirkstoffe um 67,5 Prozent reduziert werden – im Vergleich zur Humanmedizin und Haustieren ein Spitzenwert.