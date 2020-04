Ein Sturm im Wasserglas Zum Leserbrief «Der Amtsschimmel wiehert – und gefährdet die kantonalen Mitarbeiter», Ausgabe vom 8. April 14.04.2020, 14.34 Uhr

Es erstaunt mich sehr, dass ein sehr gut bezahlter Lehrer an der Kantonsschule Zug mit einer gesicherten Arbeitsstelle, welche die Zuger Steuerzahler berappen, in der Zeit der Coronakrise keine anderen Probleme hat, als sich prioritär um die Rückerstattung seiner Parkkarte zu kümmern. Dabei greift er nach meiner Meinung in seinem Leserbrief den Zuger Baudirektor mit dem Aufruf zur Abwahl aus rein egoistischen Gründen unter der Gürtellinie an.