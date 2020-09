Ein überzeugender FC Schötz verpasst gegen Zug 94 den ersten Saisonsieg Die Zuger Fussballer drehen die 1.-Liga-Partie am Mittwochabend nach 0:1-Rückstand, müssen am Ende aber froh sein um das 2:2. Raphael Biermayr 30.09.2020, 23.02 Uhr

Einerseits war es nicht der Abend von Torhüter Mario Pastore. Der Zuger Captain gab am Mittwoch beim 2:2 gegen Schötz bei beiden Gegentreffern keine gute Figur ab. Beim zweiten in der 73. Minute schien er den Schuss von Cyrill Gasser bereits behändigt zu haben. Doch der Ball rutschte ihm aus den Händen und kullerte über die Linie. Beim 0:1, nach einem Corner von Gasser, hatte der Routinier sich am nahen Pfosten nicht gegen Sandro Fischer durchsetzen können (33.).

Cyrill Gasser (links, hier im Cupspiel gegen Sion) hat in Zug das erste Schötzer Tor vorbereitet und das zweite erzielt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Schötz, 12. September 2020)

Andererseits war Pastore der Grund, warum Zug 94 gegen das desaströs in die Saison gestartete Schlusslicht Schötz am Ende nicht mit leeren Händen dastand: Er lenkte den Schuss von Eduard Nikmengjaj mittels einer starken Parade am Pfosten vorbei (87.). Wenige Sekunden zuvor war Pastore zudem mit dem Glück im Verbund gewesen, als der Kopfball von Fischer gegen die Latte klatschte.

Platzverweis in der Nachspielzeit

Diese Szenen stehen für die enorm mitreissende Schlussphase. Beide Mannschaft war der Punkt anscheinend nichts wert. Sie spielten, als zählte nur der Sieg. Dass die Zuger auch noch in der 93. Minute und nach der gelb-roten Karte gegen den erst sieben Minuten zuvor eingewechselten Joel Zürni drauflos stürmten, war sinnfrei – es blieb letztlich unbestraft.

Die Gastgeber hatten die Partie nach dem 0:1-Rückstand zur Pause binnen nur vier Minuten gedreht. Zunächst erzielte Gjelbrim Sadiku per Dropkick im Strafraum den Ausgleichstreffer (49.). Und wenig später war Fabian Simic vom Penaltypunkt erfolgreich.

Schötz hat mehr Punkte als 2012/13

Die Schötzer machten einen weit besseren Eindruck, als man nach der Ausbeute von einem Punkt aus den fünf vorangegangenen Partien erwarten durfte. Cyrill Gasser, mit einer Torvorlage und einem Treffer der Mann der Partie, erklärte das miserable Bild in der Tabelle folgendermassen:

«Wir sind nicht über 90 Minuten konstant, das braucht noch etwas Zeit.»

Der ehemalige Cham-Spieler ärgerte sich über die verpassten Chancen auf den Sieg, sprach aber dennoch von «einem wichtigen Punkt in unserer Situation».

Immerhin weist man eine bessere Bilanz auf als zum gleichen Zeitpunkt in der Saison 2012/13. Damals verloren die Schötzer die ersten sechs Partien allesamt – um anschliessend fünf Siege in Folge zu feiern.

Die Zuger hätten mit drei Punkten auf den zweiten Platz klettern können. Doch auch so lässt sich die bisherige Ausbeute des neu zusammengestellten Teams sehen: Neben Mario Pastore standen mit Daniel Babic und dem Torschützen Fabian Simic nur noch zwei Spieler auf dem Matchblatt, die schon im letzten Aufeinandertreffen mit Schötz im Spätsommer 2019 im Zuger Kader figurierten.

Zug – Schötz 2:2 (0:1)

Hertiallmend. – 310 Zuschauer. – SR Staubli. – Tore: 33. Koch 0:1. 49. Sadiku 1:1. 53. Simic 2:1 (Foulpenalty). 73. Gasser 2:2.

Zug: Pastore; Nitaj, Njau, Bieli (86. Zürni); Liburic (63. Liburic), Yigit, Savanovic, Sadiku, Babic; Srdic (71. Sylla), Simic.

Schötz: Lötscher; Fischer, Stephan, Gänsler; Roth (75. Rapelli), Koch, Mazreku, Gasser, Nimi; Gjidora, Nikmengjaj.

Bemerkungen: Pfostenschuss Nikmengjaj (1.). Kopfball von Fischer an die Latte (86.). Gelb-rote Karte gegen Zürni (93.). Zug u. a. ohne Eschmann, Nikollaj, Mehidic und Teixeira (alle verletzt). Schötz u. a. ohne Mijatovic, Frey, Schmid (alle verletzt).



