Leserbrief Ein unverständlicher Entscheid «Grösste Kundgebung seit längerem in Zug», «Zuger Zeitung» vom 8. Februar 09.02.2021, 15.45 Uhr

Das Positive vorweg: Die Coronakundgebung auf dem Landsgemeindeplatz ist geordnet und friedlich verlaufen. Auch in Krisenzeiten ist durchaus wichtig, politisch aktiv sein zu dürfen. So insbesondere auch für Kreise, die nicht der Mainstream-Meinung folgen.

Der Bundesrat hat mit Wirkung ab dem 18. Januar die Schraube massiv angezogen. Seit diesem Datum ist die Covid-19-Verordnung besondere Lage wieder eine Lockdown-Packungsbeilage. Ich darf zum Beispiel mit meinen fünf Kollegen nicht mehr in den Steinhauser Wald auf eine ausgedehnte Laufrunde; einer muss zu Hause bleiben. Mit riesiger Erleichterung habe ich registriert, immerhin ins Tattoo-Studio gehen zu dürfen. Mit Verärgerung im gleichen Ausmass habe ich zur Kenntnis genommen, wohl noch einen Pfannendeckel kaufen zu dürfen, ein Buch aber hingegen nicht mehr.

Weshalb der Bundesrat es unterlassen hat, aufgrund der als gesichert geltenden grossen Gefahr der exponentiellen Ausbreitung des mutierten Virus politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen ebenfalls mit einem temporären Verbot zu belegen, ist für mich nicht nachvollziehbar.

Deshalb musste die Abteilung Sicherheit und Verkehr der Stadt Zug das Bewilligungsgesuch des Vereins Stiller Protest bearbeiten und darüber entscheiden. Bekanntlich wurde die Bewilligung erteilt – ein für mein Empfinden unverständlicher Entscheid. Fünf Kollegen und ich, die sich am Samstagvormittag zum Beispiel in Baar auf dem Bahnhofplatz getroffen hätten zum Kaffee, hätten bei buchstabengetreuer Umsetzung der Vorschriften wegen Verletzung der Fünfer-Regel von der Polizei mit einer Ordnungsbusse belegt werden können, um dann anschliessend mit dem Bus nach Zug zu fahren und straffrei an der Kundgebung teilzunehmen.

Gemäss Wording der Medienmitteilung der Zuger Polizei hätten die geschätzt 800 Teilnehmer grossmehrheitlich eine Maske getragen. Die auf dem Landsgemeindeplatz gemachten Fotos zeigen, dass etwa zehn Prozent der Teilnehmer sich oben ohne präsentierten. Diese etwa 80 Personen nahmen in Kauf, dass die Kundgebung zu einem Super-Spreader-Anlass werden könnte. Es war damit zu rechnen, dass nicht alle Teilnehmer die Maskenpflicht beachten würden. Schliesslich handelte es sich ja um einen Anlass von Corona- und/oder Massnahmenskeptikern. Auch aus diesem Grund hätte die Stadt Zug den Anlass meiner Meinung nach nicht bewilligen dürfen.

So verwundert nicht, dass Ärzte aus meinem Umfeld, deren Worte für mich Inhalt und Gewicht haben, die Bewilligung des Anlasses aus epidemiologischer Optik (mit einer Ausleihe aus der Diplomatensprache) als unglücklich bezeichnen. Eventuell wurde der Anlass bewilligt als kleineres von zwei Übeln. Wäre die Bewilligung nicht erteilt worden, hätte die Kundgebung möglicherweise gleichwohl stattgefunden, allenfalls auch Chaoten angezogen und aufgelöst werden müssen – mit nicht planbaren Folgen für die Polizei und den Steuerzahler. Apropos Steuerzahler: Die der Zuger Polizei für die Begleitung der Kundgebung entstandenen zusätzlichen Kosten muss nicht etwa der Veranstalter tragen gemäss Verursacherprinzip, sondern die Bewilligungsbehörde und damit der Steuerzahler, weil es sich um eine nicht wirtschaftlich ausgerichtete Veranstaltung gehandelt hat. So lautet die für mich sehr stossende Praxis des Bundesgerichts.

Reto Steinmann, Zug