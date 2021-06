Leserbrief Ein Votum zur Abstimmung vom Sonntag Zu den Agrar-Initiativen 10.06.2021, 14.14 Uhr

Immer wieder kommt es vor, dass zugelassene synthetische Pestizide später doch als gefährlich eingestuft und verboten werden. Dies war 2020 mit dem Fungizid Chlorothalonil der Fall. In der Zwischenzeit ist das Mittel längst ins Grundwasser und in unser Trinkwasser gelangt, beispielsweise in Hünenberg. Das Problem liegt an der mangelhaften Überprüfung der Pestizide, welche der Bund zulässt. Zudem kann niemand sagen, was der Cocktail aus den verschiedenen Pestiziden und ihre Abbauprodukte für gefährliche Wirkungen auf die Umwelt und uns Menschen haben. Ein weiteres Problem ist, dass Unkräuter mit der Zeit resistent gegen Herbizide werden und es müssen noch giftigere Mittel eingesetzt werden – ein Teufelskreis. Das alles zeigt klar: Der Einsatz von synthetischen Pestiziden wird nie nachhaltig sein und immer wieder gesundheitliche und ökologische Schäden nach sich ziehen. Deshalb sage ich Ja zu beiden Agrar-Initiativen. Danach haben die Landwirtschaft und die Forschung ganze 10 Jahre Zeit, um robuste Pflanzensorten und Nützlinge zu züchten und biologische Mittel zu erforschen, um endlich von dieser Sackgasse der synthetischen Pestizide abzukommen.