Leserbrief Ein wichtiger Beitrag zur Luftverteidigungsfähigkeit «Gubel: Reaktivierung geplant», Ausgabe vom 21. Februar 01.03.2022, 16.40 Uhr

Die Schweizer Armee hat in den 1960er-Jahren das Fliegerabwehr-Lenkwaffensystem BL-64 «Bloodhound Mk II» beschafft, welches bis in die späten 1990er-Jahre bei der Luftwaffe im Einsatz war und den oberen Luftraum ab 3000 Meter bis maximal 24 Kilometer Höhe und mit einer Reichweite von zirka 160 Kilometer geschützt hat. Mit dem Rüstungsprogramm 2022 werden bekanntlich die F-35-Kampfflugzeuge beschafft, welche über verschiedenste vollintegrierte Sensoren und somit über echte Multimissionsfähigkeit verfügen und damit im selben Einsatz Luftverteidigung, Luftaufklärung und Erdkampf betreiben können. Darüber hinaus kann die F-35 dank der fortschrittlichen Sensorfusion und leistungsfähiger Schnittstellen sämtliche Informationen zu einem Lagebild zusammenführen, mit anderen Systemen in der Luft wie auch am Boden teilen und somit als fliegende Sensorplattform und Kräftemultiplikator dienen. Weiter werden mit dem Rüstungsprogramm aber auch vier Feuereinheiten des bewährten und kriegserprobten Patriot-Fliegerabwehr-Lenkwaffensystems beschafft, welches sich bereits bei 17 Nationen im Einsatz befindet. Patriot ist als bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv GR) in der Lage, selbstständig und in Kombination mit Kampfflugzeugen, Räume zu schützen und dabei in erster Linie Ziele im mittleren und oberen Luftraum zu bekämpfen. Zu den Zielkategorien gehören Marschflugkörper, unbemannte Flugobjekte, Flugzeuge und Lenkwaffen. Gleichzeitig leistet Patriot einen grossen Beitrag zur erkannten Luftlage. Dass ein Teil der für dannzumal für BL-64 errichteten sechs Lenkwaffenstellungen wieder für das neue Patriot-System reaktiviert wird, macht sehr viel Sinn. Diese ehemaligen BL-64-­Standorte sind von der Abdeckung des Zielerfassungsradars (das heisst möglichst geringe elektromagnetische «Abschatttung»), der Zugänglichkeit sowie weiterer Kriterien nach intensiven Abklärungen als gut befunden worden und werden inskünftig wie damals einen wichtigen Beitrag zur Luftverteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee leisten. Das Nachfragen der beiden Kantonsräte Karl Nussbaumer und Philip C. Brunner ist richtig und wichtig und soll zum Ziel haben, dass unter anderem die Fliegerabwehr-Lenkwaffenstellung auf dem Gubel diejenigen baulichen Massnahmen erhält, welche für den Einsatz des neuen Patriot-Systems notwendig sind. Erfreulich ist, dass der Kanton Zug nach der Flab Lwf RS 249 wieder ein Standort für eine Rekrutenschule wird, eingebettet im Verbund des Waffenplatzes Emmen.