Leserbrief Ein wichtiger Schritt Zur Abstimmung über die «Ehe für alle» 24.08.2021, 16.30 Uhr

Zwischen einer eingetragenen Partnerschaft und einer Zivilehe in der Schweiz bestehen signifikante Unterschiede (zum Beispiel betreffend erleichterte Einbürgerung und auch bezüglich des Adoptionsrechts). Diesen diskriminierenden Zustand gilt es ein für alle Mal zu beseitigen. Ob und wie ein Paar seine Partnerschaft rechtlich regeln will, soll ihm freigestellt werden, und es darf auf keinen Fall sein, dass der Staat moralisierend oder wertend in unser Privat- und Familienleben eingreift. Homo- und heterosexuelle Paare sollen daher dieselbe eheliche Bindung mit den gleichen Rechten und Pflichten eingehen können. Aus liberaler Sicht ist die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ein sehr wichtiger und längst überfälliger Schritt. Darum lege ich am 26. September ein überzeugtes Ja zur «Ehe für alle» in die Urne.