Ein Wohnhaus in der Stadt Zug steht in Vollbrand An der Guthirtstrasse in der Stadt Zug ist am Mittwoch ein Haus in Vollbrand geraten. Der Löscheinsatz läuft. Rahel Hug

Die Rauchsäule ist von weit her zu sehen. (Leserbild: Miryam Huber, Zug, 14. August 2019)

Ein Wohnhaus an der Stadt Zug ist in Vollbrand geraten. Wie Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Polizei, auf Anfrage bestätigt, liegt das Haus an der Guthirtstrasse. Aktuell laufe der Löscheinsatz, so Kleiner am späten Mittwochnachmittag. Vor Ort seien die Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ), die Zuger Polizei und der Rettungsdienst Zug (RDZ). Die Guthirtstrasse wurde gesperrt. Ob Menschen evakuiert wurden oder sich in Gefahr befinden, konnte Frank Kleiner wegen des laufenden Einsatzes noch nicht sagen.

An der Guthirtstrasse brennt ein Wohnhaus. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug bekämpft aktuell die Flammen. Die Guthirtstrasse ist gesperrt. ^klfr — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) 14. August 2019

