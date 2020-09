Leserbrief Ein Wolf im Schafspelz Zur Abstimmung vom 27. September über das neue Jagdgesetz 06.09.2020, 14.36 Uhr

Rund 80 Wölfe leben zurzeit in der Schweiz. 2019 betrug die Einwohnerzahl 8,5 Millionen. Pro eine Million Einwohner also zehn Wölfe! Zu viel? Wissen Sie auch, dass in der Schweiz 345000 Schafe als Nutztiere gehalten werden? Im Jahr 2011 starben von den 208974 gesömmerten Schafen 4221 Tiere durch Krankheiten oder besondere Ereignisse wie Blitz- oder Steinschlag. Die Tiere leiden an Augenentzündungen, an Wunden, stürzen ab, verwickeln sich in Weidenetze, verlieren den Anschluss an die Herde oder gehen beim Alpabtrieb verloren.