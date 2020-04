Leserbrief Einblick in die Arbeit im Zuger Kantonsspital: Aber wo sind die Fallzahlen? «Grosseinsatz auf der Intensivstation», Ausgabe vom 24. April 28.04.2020, 15.39 Uhr

Wir können uns glücklich schätzen, ein effizientes Gesundheitssystem auch in Coronazeiten zu haben. Meinen Dank an alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Im Artikel der «Zuger Zeitung» vom 24. April erhielten wir einen Einblick in den: «Grosseinsatz auf der Intensivstation».