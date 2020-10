Beim Coiffure Wolf in Zug geht eine 55-jährige Ära zu Ende – die neue Besitzerin will Haar und Make-up unter einem Dach vereinen



Intercoiffure Wolf in Zug hat eine neue Besitzerin. Sie will die Tradition fortsetzen und durch Neues punkten. Cornelia Bisch 01.10.2020, 05.00 Uhr

Gaby Wolf (links) gibt ihr traditionsreiches Unternehmen an

Monika Klein weiter. Bild: Maria Schmid (Zug, 22.September 2020)

Gaby Wolfs Tätigkeit als Geschäftsführerin und Inhaberin des Stadtzuger Coiffeursalons Intercoiffure Wolf endet mit der schönen Zahl 55. So viele Jahre besteht das erfolgreiche Geschäft bereits, das ihr Vater Josef Wolf gründete. Ihr ganzes Berufsleben hat Gaby Wolf der Verschönerung und dem Wohlbefinden ihrer zahlreichen Kundinnen und Kunden gewidmet. Mit der Geschäftsübergabe per 1. Oktober endet ihre Tätigkeit als Coiffeuse jedoch nicht. «Ich werde weiterhin zwei Tage die Woche für meine Kundinnen da sein.» Sie sind es denn auch, welche für die Haarkünstlerin immer im Zentrum standen. Sie betont:

«Mensch und Haar sind

meine Passion.»

Ihre Berufskollegin und Nachfolgerin Monika Klein nickt bestätigend. «Das Wohlbefinden der Kunden steht für uns an erster Stelle.» Monika Klein und Gaby Wolf werden auch weiterhin vom bestehenden Team aus sieben Angestellten, darunter einer Lernenden, unterstützt.

«Wir schätzen und respektieren das grosse Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, und unterhalten uns während der Arbeit sehr gerne mit unseren Kundinnen», erzählt Klein. Dabei erfahren die Haarexpertinnen oft spannende Geschichten aus dem Leben ihrer Kundschaft. Die beiden sind sich einig:

«Wir sind Vertrauenspersonen. Das hat sich in all den Jahren unserer Berufstätigkeit nicht im Mindesten verändert.»

Frisur und Make-up aus einer Hand

Die zwei Fachfrauen haben sich über einen gemeinsamen Bekannten kennen gelernt. Gaby Wolf wollte kürzer treten, für Monika Klein war nach der Familienphase der Zeitpunkt gekommen, sich voll und ganz dem Beruf zu widmen. Auch sie kann bereits auf eine 30-jährige Laufbahn im In- und Ausland zurückblicken. «Ich habe während vier Jahren in Belgien und Schweden gearbeitet», erzählt sie. Momentan ist Klein in Zürich tätig. «Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Es gibt viele Parallelen in unserem Werdegang.»

Die beiden Profis haben sich stetig und engagiert weitergebildet, nicht nur an den sonst üblichen Orten wie Paris oder London. Klein berichtet:

«Wir absolvierten die Visagistenschule in Köln und Kurse in Barcelona bei ziemlich exzentrischen Haarkünstlern.»

Um sich in diesem Beruf fit zu halten, würden regelmässige Weiterbildungen im In- und Ausland dazu gehören. Ihre Ausbildung als Visagistin und Make-up-Artist vertiefte sie in Zürich. «Viele Kundinnen sind froh, wenn sie Frisur und Make-up am selben Ort machen lassen können. Das wird bei uns künftig möglich sein.» Auf Wunsch kann man sich sogar zu wichtigen Terminen begleiten lassen, um Haar und Make-up perfekt gestylt zu haben.

Stil und Klasse sind den beiden Haarprofis Monika Klein (rechts)

und Gaby Wolf wichtig.

Bild: Maria Schmid

(Zug, 22. September 2020)

Aber bitte mit Stil

«Uns sind alle Kundinnen und Kunden jeden Alters willkommen, auch jene mit speziellen Wünschen und ausgefallenem Geschmack. Aber stilvoll muss es sein», stellt Monika Klein fest. Vorsichtig sind die beiden erfahrenen Coiffeusen mit allfälligen Allergien. «Solche treten heute viel häufiger auf als früher», legt Wolf dar. Die Branche habe zwar darauf reagiert und verzichte nun häufig auf Inhaltsstoffe wie Sulfate oder Silikone. Auch chemische Anwendungen würden heute so schonend wie möglich ausgeführt.

Der Name Wolf ist in der Stadt Zug wohlbekannt und etabliert. Deshalb will ihn Monika Klein samt Schriftzug beibehalten. «Es wird lediglich dessen Farbe in ein dezentes Schwarz umgewandelt sowie der Nachzug ‹by Monika Klein› ergänzt.» Dies dürfte ein kluger Schachzug sein für den erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens.