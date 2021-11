Tradition Eine Ära geht zu Ende: Die Hausheers blicken auf 30 Jahre Zuger Altstadtmarkt zurück Der Zuger Altstadtmarkt fand vergangene Woche das letzte Mal mit den «Gemüse-Hausheers» statt. Für sie beginnt eine neue Lebensphase. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Edith und Hans Hausheer, Käthi Hausheer, Erika Hausheer und die Aushilfe Uschi Beck (von links) an ihrem letzten Markttag in der Zuger Altstadt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. November 2021)

Wer in Steinhausen den Erliweg und die Erlistrasse entlangspaziert, gelangt ganz hinten zum Erli, einem Weiler, wo seit Generationen ein Bauernhof steht. Dort sitzen in einer lustigen Runde um den Küchentisch drei Frauen und ein Mann, die mehr durch Zufall als wegen Verwandtschaft alle Hausheer heissen. Was Edith und Hans Hausheer mit Erika Hausheer und Käthi Hausheer vor allem verbindet, ist das jahrelange Engagement am Zuger Altstadtmarkt. Fast 30 Jahre lang verkauften Erika und Käthi dort nämlich Gemüse, Obst und Eier, die Hans auf seinem Hof produzierte. Nach 15 Jahren stiess Edith an Hans' Seite dazu und kümmerte sich um die Organisation und das Bereitstellen des Marktes und ums Anpassen der Marktpreise.

Damit ist es nun aber vorbei. Am vergangenen Samstag war das Quartett das letzte Mal am Marktstand vor dem Restaurant Löwen anzutreffen. Eine Ära geht zu Ende.

Alles, was die Saison hergibt

Schon seine Familie hat auf dem Zuger Altstadtmarkt Gemüse verkauft, sagt Hans Hausheer. Beim Generationenwechsel im Frühling 1992 hat er die Aufgaben seines Vaters dann übernommen. «Fortan war ich für den Hof, den Hofladen, den Marktstand, diverse Warenauslieferungen und das Personal zuständig. Ich habe die Tradition meiner Eltern fortgeführt, ohne Grundlegendes an den Strukturen zu ändern.» So verkauften Erika und Käthi Hausheer jahrein, jahraus an fast jedem Wochenende alles, was die Saison hergibt, von Salaten über Radiesli, Kefen, Kirschen, Tomaten, Gurken, Zwetschgen bis hin zu Äpfeln, Lauch und Wirz. «Besonders der Nüsslisalat ist bei der Kundschaft beliebt gewesen», sagt Käthi Hausheer. «Den werden sie nun vermissen, haben einige gesagt.» Und natürlich seien auch die Aprikosen immer der Renner gewesen. Hans Hausheer war 2007 der Erste in der Region, der das orange Steinobst in seinem Gewächshaus gezogen hat.

Die vier Hausheers erinnern sich an Anekdoten aus vergangenen Zeiten und geben einen Zeitungsausschnitt aus den 1970ern herum – und erkennen auf den Bildern jede Person. Sie lachen, diskutieren, reissen Witze. Und machen den Eindruck eines eingefleischten Teams. Damit soll's nun vorbei sein? «Also mich macht das ganz wehmütig», sagt Erika Hausheer, ihre Stimme ein wenig brüchig:

«Ich war schon als Kind immer auf dem Markt. Bin eine richtige ‹Märtgumsle›.»

«Besonders fehlen wird uns der Umgang und Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden», sagt Edith Hausheer. Die anderen pflichten ihr nickend bei. «Man kennt die Leute mit der Zeit. Wir durften jahrelange, schöne Beziehungen zu ihnen pflegen.» Es sei nun aber Zeit, ein wenig Verantwortung abzugeben. Die Kundschaft verstehe das, auch wenn sie den Entscheid bedaure. Hans Hausheer:

«In den letzten 30 Jahren hatten wir von Frühling bis Herbst fast kein Wochenende für uns. Wir möchten etwas weniger angebunden sein.»

Eine neue Lebensphase beginnt

Ob es ihm als leidenschaftlichem Obst- und Gemüsebauer denn da nicht langweilig wird? «Gar nichts tun kommt natürlich nicht in Frage», widerspricht Hans Hausheer und schmunzelt. «Mit dem Gemüse ist jetzt fertig, aber wir ernten immer noch Kern- und Steinobst, das wir an verschiedene Hofläden liefern. Wir bebauen auch das Land weiterhin, um Futter für die 16 Pferde zu produzieren, die hier bei uns eingemietet sind. Auch das Blumenfeld beim Friedhof zum Blumen-Selberschneiden bewirtschaften wir nach wie vor.» Edith Hausheer: «Wir arbeiten schon noch, aber vielleicht nicht mehr sechsmal die Woche von früh bis spät. Und vielleicht mit dem einen oder anderen freien Wochenende. Wir würden auch gerne unsere langjährigen Angestellten in Rumänien besuchen gehen.»

An ihrem letzten Markttag haben die Hausheers kleine Dankesherzen an ihre Kundschaft verteilt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. November 2021)

Die Verkäuferinnen Erika und Käthi Hausheer werden sich an den Samstagen, an denen sie jetzt nicht mehr hinter dem Marktstand stehen, auch zu beschäftigen wissen, so werden sie etwa gemütlich ihre Einkäufe erledigen oder Freundinnen und Freunde zum «Käfele» treffen. Dennoch sind sich alle vier Hausheers bewusst: Es bricht eine neue Lebensphase an, in der es sich zuerst einmal zurechtzufinden gilt.

Der «Märt» hat an Bedeutung verloren

Über all die Jahre wurden die Hausheers auch Zeugen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen, die den herkömmlichen Märkten ihre Bedeutung nahmen: Mittlerweile sind sie nicht mehr die wichtigsten Orte, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Käthi Hausheer mag sich an die Eröffnung des Einkaufszentrums Metalli im Jahre 1987 erinnern. Ab da sei vieles anders geworden. Hans, Edith, Erika und Käthi Hausheer sehen die Gründe für den Bedeutungsverlust auch im veränderten Ess- und Konsumverhalten der Leute. Nur wenige haben in einem von Arbeit durchtakteten Leben noch Zeit, «zu Märt» zu gehen, werweisst das Quartett. Dabei spiele wohl auch noch eine Rolle, dass im Kanton Zug viele Expats leben, welche die Markttradition nicht kennen.

Woran es liegt, dass in der Stadt Zug im Verhältnis zur Einwohnerzahl eher wenige Leute auf den Markt gehen, darüber kann auch der Präsident des Vereins Zuger Altstadtmarkt Franz Villiger nur raten:

«In der Stadt Luzern ist der Markt beispielsweise lebendiger, was unter anderem mit den ansprechenden Platzverhältnissen zu tun hat.»

Auf jeden Fall versuche der Altstadtmarkt-Verein, ein möglichst breites Warensortiment zu bieten. Da mangle es derzeit beispielsweise am einem Brotstand und vor allem an Bio-Lebensmitteln, insbesondere an entsprechendem Gemüse und Obst. Eine Nachfolge für die «Gemüse-Hausheers» sei noch keine gefunden, aber der Verein halte die Augen offen.