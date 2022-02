Leserbrief Eine andere Sicht aus der Kantonsschule Menzingen «Klima der Angst› unter neuer Führung», Ausgabe vom 29. Januar 07.02.2022, 19.11 Uhr

«Heute ist leider schon mein letzter Unterrichtstag (…). Ich werde es vermissen (...) nicht mehr an der Kantonsschule Menzingen zu [arbeiten].» (E-Mail Lehrperson im Januar 2022 via Hausverteiler zugestellt). Die Kantonsschule Menzingen ist ein sehr attraktiver Unterrichtsort für Lehrer wie Schüler. Seit 2019 herrscht ein neuer Spirit in der Schulleitung, der unseren Leitideen von Offenheit, Bildungsqualität, Verantwortung und Teamfähigkeit neuen Vorschub gibt.