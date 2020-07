Leserbrief Eine Armee ist nicht geeignet, ein Land zu repräsentieren Zum Leserbrief «Klägliche Demonstration», erschienen auf zugerzeitung.ch am 21. Juli 26.07.2020, 17.50 Uhr

Es tut mir für Herrn Josef Stalder aus Luzern leid, dass er von der Präsentation der Schweizer Armee so enttäuscht wurde. Ich lese von seinen Vorstellungen, wie eine Armee zu sein hat. Zu einem Soldaten gehören «der Gleichschritt» in der Formation. Eine «tadellose» Uniform im Sinne von Frankreichs Armee. Truppen sind eine «Unité» und man müsste üben.

Nun habe ich mir meine Gedanken zu der Armee gemacht, von der ich vertreten werden möchte, wenn es denn sein sollte. Ich habe schnell bemerkt, dass ich diese Frage gar nicht so spontan und klar beantworten kann wie Herr Stalder. Bestimmt hat dies mit unseren unterschiedlichen Charakteren, unserer unterschiedlichen Weltanschauung zu tun, den Erfahrungen, der familiären Sozialisation, und bestimmt noch unzähligen, anderen Gründen. Ich denke über die Form der Armee anders als Herr Stalder. Eine Armee ist nicht geeignet, ein Land zu repräsentieren, ausser es handelt sich um eine Armeediktatur. Eine Armee, oder irgendein anderes Unternehmen, kann sein volles Leistungspotenzial entwickeln, wenn jedes Mitglied sein individuelles Potenzial einbringen kann und will. Also Individualität, statt «Unité» im Sinne von normiertem Verhalten, unterordnen der Persönlichkeit, Disziplin.

Welche Kampf-,Produktions-,Denkergruppen sind effizient und originell? Ich denke nicht, dass sich eine Armee der gedrillten «Unité» behaupten kann und zielführend eine Aufgabe erfüllen kann. Weshalb wir solche Armeen betreiben, ist mir völlig unverständlich. Ich denke, wir lassen es, und somit muss sich niemand mehr ärgern über eine misslungene Repräsentation. Ich denke, kreativen Mut, das andere zu denken und danach zu handeln, bringt uns näher ans Leben, denn wir sind auch bereit zu scheitern. Ich wünsche mir Menschen, die sich ganz natürlich selber repräsentieren, durch ihre Individualität und Menschlichkeit. Ich wünsche uns Gesundheit und Gelassenheit.

Marcel Schneider, Cham