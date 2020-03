Eine Chamer Apotheke lässt wegen «Corona» nur drei Kunden auf einmal in den Laden Der Präsident des Vereins Zuger Apotheken sorgt sich wegen des Corona-Virus um seine Angestellten – und um Isolierte. Raphael Biermayr 04.03.2020, 19.00 Uhr

Diese Mitteilung hängt an der Tür zur Anklin Apotheke in Cham. Bild: Maria Schmid (4. März 2020)

«Maximal 3 Kunden in der Apotheke» steht am Eingang zur Anklin Apotheke in Cham. Deren Inhaber Martin Affentranger hat diese Mitteilung verfasst. Der Grund ist seine Sorge um die Mitarbeiter. Denn wenn vom Coronavirus befallene Patienten sich länger als 15 Minuten in seiner Apotheke aufhalten würden, müsste er alle Angestellten in Quarantäne schicken, die sich während dieser Zeit näher als zwei Meter in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten hätten.