Leserbrief Eine Empfehlung für Jakob Senn Zu den Ersatzwahlen ans Verwaltungsgericht vom 15. Mai

Jakob Senn war früher einmal Vorstandsmitglied der Jungen SVP, viele Jahre Mitglied der SVP Baar, Mitglied der Integrations- und Sozialhilfekommission in der Gemeinde Baar und heute Vorstandsmitglied der SVP Hünenberg (Aktuar). Rechtsanwalt Jakob Senn stellt sich zur Wahl als Ersatzrichter am Zuger Verwaltungsgericht und verfügt neben seiner ausgewiesenen Kompetenz und seinen Erfahrungen auch über einen «Leistungsausweis» in seiner Partei. Die Mitglieder der Zuger SVP haben ihn ordentlich nominiert, und zu dieser Partei ist er nicht ganz kurz vor der Wahl «dazugestossen». Jakob Senn hat zudem – im Hintergrund – der SVP Kanton Zug und Nationalrat Thomas Aeschi geholfen, dass sämtliche (!) Parteien im Kanton Zug gewisse Daten von den Einwohnerkontrollen (z.B. Junge und Neuzugezogene) beziehen können, um entsprechend bei Wahlen auf sich aufmerksam machen zu können (Urteil Zuger Verwaltungsgericht, V 2015 / 15, vom 30. März 2016). Gerade als Jungpartei ist die Junge SVP für dieses Urteil sehr dankbar. Jakob Senn ist die richtige Wahl als Ersatzrichter am Verwaltungsgericht.