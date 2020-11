Bildergalerie Die Familie Bossard bietet den Zurlaubenhof der Stadt Zug zum Kauf an, um das prächtige Kleinod zu retten Die Eigentümer des Zurlaubenhofs im Quartier St. Michael liebäugeln mit einem Verkauf der Liegenschaft. Den Wunschpartner haben sie bereits über ihre Absichten informiert. Marco Morosoli 17.11.2020, 16.50 Uhr

Das ansonsten als nüchterne Quelle bekannte Historische Lexikon der Schweiz (www.hls.ch) lässt keine Zweifel aufkommen, wenn das Wort auf die Familie Zurlauben kommt: «Die Zurlauben waren vom 17. bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts die einflussreichste Familie in der Stadt und im Amt Zug.» Ihrer Präsenz und ihrem Gewicht am französischen Königshof und in der Stadt Zug gaben die Zurlauben ein Gesicht: Das heutige Gebäudeensemble im Quartier St.Michael im Süden der Stadt Zug. Der markanteste Bau ist zwischen 1597 und 1621 entstanden.

Nach dem Aussterben der Zurlauben am Ende des 18. Jahrhunderts ging der Gebäudekomplex 1843 in den Besitz der Familie Bossard über. Die Bossards nennen die 32 740 Quadratmeter umfassende Perle noch heute ihr Eigen. Der Familiensprecher Martin Bossard hat kürzlich öffentlich gemacht, dass die Familie der Stadt Zug vor einiger Zeit ein exklusives Verkaufsangebot gemacht habe.

Die Besitzerfamilie des Zurlaubenhofs möchte diesen der Stadt Zug verkaufen.

Bilder: Maria Schmid (Zug, 12. November 2020)

«Was mit dem Zurlaubenhof eines Tages werden soll, beschäftigt meine Schwestern und mich schon seit geraumer Zeit», sagt Martin Bossard und ergänzt: «Bis vor kurzem stand dabei für uns ausser Frage, dass die Liegenschaft im Familienbesitz verbleiben soll.»

Die Nachkommen sind nicht mehr im Zurlaubenhof aufgewachsen

Das Überdenken dieser langjährigen Familiendoktrin hat etwas mit der nachfolgenden Generation zu tun. Martin Bossard sagt ganz nüchtern: «Meine Nichte und mein Neffe sind zur Einsicht gelangt, dass sie den notwendigen zeitlichen Aufwand nicht mehr leisten können, um der Verantwortung für die Liegenschaft gerecht zu werden.» Diese klare Ansage der Nachkommen mag auch daher rühren, dass die Bossards der nächsten Generation – im Gegensatz zu den derzeitigen Eigentümern – nicht mehr auf dem Zurlaubenhof aufgewachsen sind. Obwohl die räumliche Entfremdung diesen Schritt nachvollziehbar erscheinen lässt, will Martin Bossard erwähnt haben, dass seine Nachkommen «schweren Herzens» auf eine Übernahme des Zurlaubenhofs verzichtet hätten.

In fremden Diensten reich geworden Der erste Zurlauben, mit dem Vornamen Anton, wanderte 1478 von Zürich herkommend in den Kanton Zug ein. Die Wurzeln dieser Familie lagen im heutigen Kanton Wallis. Anton Zurlauben (1439-1519) erhielt nach zehn Jahren in der Stadt Zug deren Bürgerrecht. Zu Geld und Ehre kamen die Zurlauben in französischen Diensten, wo sie höchste militärische Positionen erreichten und als Militärunternehmer sehr geschätzt waren. Das heisst sie stellten Truppen für die französischen Könige auf, die ihnen dafür Bares gaben. Um ihrer Position in der Stadt Zug gerecht zu werden, baute Konrad Zurlauben (1571-1629) zwischen 1597 und 1621 ein Haus, das sich sehen lassen konnte. Den Kern bildete ein Bauernhof. Es kamen später weitere Bauten hinzu. Der Stern der Zurlauben-Familie began zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu sinken. Zwischen 1728 und 1736, es war die Zeit des sogenannten Harten- und Lindenhandels, kam es zu einem Streit über die Verteilung von französischen Pensionen und den Salzhandel. Letzterer war den Zurlauben exklusiv überlassen worden. Die Familie musste dann jedoch ihre Gewinne aus dem Salzverkauf zurückzahlen. Mit dem Tod von Beat Fidel Zurlauben (1720-1799) starb das bekannte Zuger Geschlecht aus. Der letzte Zurlauben diente auch dem französischen König, im Zuge der französischen Revolution von 1789 verlor er die Gelder aus Frankreich. Das Familienarchiv der Zurlauben befindet sich heute in der Kantonsbibliothek Aarau. Dazu gehören 10000 Werke aus der Zurlaubenfamilienbibliothek. Zudem rund 3000 Briefe des letzten männlichen Zurlauben, der sich mit vielen Gelehrten seiner Zeit austauschte. (mo)

Dass bei einem allfälligen Verkauf die Stadt Zug der ideale Partner wäre, begründet Martin Bossard so: «Die Stadt Zug verfügt über das nötige Wissen, die Mittel und das historische Bewusstsein, um diese Verantwortung für die Zukunft des Zurlaubenhofs im Interesse der Allgemeinheit wahrzunehmen.» Dass Martin Bossard und die Seinen sicher sind, dass die Stadt Zug der Kaufkandidat Nummer 1 sei, gründe sich darin, «dass sich in den Jahren der Zusammenarbeit beim Ausarbeiten des Bebauungsplans ein Vertrauensverhältnis gebildet» habe. Dieser Bebauungsplan bildete die Grundlage für den Bau von Wohnhäusern auf dem Areal des Zurlaubenhofs und liegt seit rund eineinhalb Jahren für die Bewilligung durch die Behörden bereit. Es wurde jedoch ein Marschhalt eingelegt, nachdem die Familie Bossard der Stadt signalisiert hatte, dass sie einen Verkauf in Betracht zieht.

Der jetzige Eigentümer fände eine baldige Lösung ideal

Die Bossards haben der Stadt ein «exklusives Angebot unterbreitet». Den konkreten Verkaufspreis mögen sie nicht nennen. Martin Bossard bestätigt aber Gerüchte, wonach für das Kleinod zwischen 50 und 70 Millionen Franken lösbar wären. «Wir wollen von der Stadt Zug ganz bewusst keinen Höchstpreis verlangen, denn es ist uns etwas wert, dass der Zurlaubenhof in gute Hände gelangt.» Die an die Stadt übermittelte Preisvorstellung basiere auf einer «fundierten Schätzung» eines «anerkannten Zuger Experten». Der Familiensprecher Martin Bossard verlangt von der Stadt Zug keinen Entscheid von heute auf morgen: «Es besteht von unserer Seite kein eigentlicher Zeitdruck.» Ihm schwebt jedoch «eine baldige Lösung» vor. Obwohl nun die Katze aus dem Sack ist, sagt Martin Bossard: «Wir trennen uns mit Wehmut von unserem Familiensitz, an dem wir unsere und Vorfahren seit bald 180 Jahren gewohnt, gelebt und gearbeitet haben.»

Werbung in eigener Sache machten die Bossards, wenn sie gegenüber der Stadt Zug geäussert hätten, «in all den Jahren» die historische Gartenanlage instand gehalten und die erforderlichen Unterhaltsarbeiten durchgeführt zu haben. Der Familiensprecher lässt sich insofern in die Karten schauen, dass er sagt: «Uns ist der nachhaltige Erhalt des Hofs ein Anliegen.»

Würde die Stadt Zug den Zurlaubenhof kaufen, wüsste sie wenigstens, was auf diesem sensiblen Gelände im Herzen von Zug zu tun oder zu lassen wäre.