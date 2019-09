Eine Frau soll nach Bern: Unbekannte fordern in Guerilla-Aktion die erste Zuger Parlamentarierin

Stadträtin Vroni Straub-Müller (CSP) ist eine von wenigen Frauen in der Zuger Politik.(Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Juni 2018))

Zug: Für mehr weibliche Courage

Verhältnismässig wenige Frauen finden in die Schweizer Politik. Woran das liegen könnte, darüber diskutierten drei Zugerinnen am Mittwoch, 3. Oktober, an einem Podiumsgespräch in der Bibliothek.