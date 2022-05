Leserbrief Eine Investition in die Zukunft «Der Geburtsfehler des Papi-Urlaubs», Kommentar in der Ausgabe vom 26. April 02.05.2022, 16.04 Uhr

Raffael Schuppisser schreibt zu Recht, dass Vatersein kein Ferienjob, sondern eine Lebensaufgabe sei. Deshalb schreibt er: «Wer wirklich etwas tun will für die Familie, fördert Tagesschulen, bezahlbare Kitas und Teilzeitarbeit…» Die Kita-Initiative der SP Schweiz verfolgt genau dieses Ziel. Sie will, dass jedes Kind, das einen Betreuungsplatz benötigt, Anspruch auf einen solchen Platz hat. Die Kantone werden dazu verpflichtet, ein ausreichendes Angebot von familienergänzender Betreuung in guter Qualität zu schaffen, sowohl im frühkindlichen wie auch im schulergänzenden Bereich. Die Betreuungskosten dürfen für die Eltern zehn Prozent ihres Einkommens nicht überschreiten. Die Tarife sind nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit abgestuft. Die Arbeitsbedingungen und die Löhne des Personals im Bereich Kinderbetreuung sollen verbessert werden. Sind diese Anliegen bezahlbar? Ja, denn diverse Studien zeigen, dass sich öffentliche Investitionen in die familienergänzende Kinderbetreuung volkswirtschaftlich auszahlen: Sie führen zu zusätzlichen Steuereinnahmen, wirken dem Fachkräftemangel entgegen und senken die Sozial- und Bildungsausgaben. Viele Frauen, die heute nicht erwerbstätig oder unfreiwillig unterbeschäftigt sind, würden ihre Pensen erhöhen, sofern die Kinderbetreuung bezahlbar ist. Also – wer etwas für die Familie und gegen den Fachkräftemangel tun will, unterschreibt die Kita-Initiative. Sie ist eine Investition in die Zukunft und zahlt sich volkswirtschaftlich aus.