Eine kulinarische Reise ins Obwaldnerland Die Männergymnastik des STV Oberägeri führte eine Herbstwanderung zum Sarnersee.

Die Männer-Gymnastik STV am Sarnersee. Bild: PD

Wer mit dem Auto oder mit der Eisenbahn über den Brünig ins Berner Oberland fährt, kommt unweigerlich am Sarnersee vorbei. Den Zugpassagieren zeigt sich das Obwaldnerland im besten Licht, während die Autofahrer die Landschaft und den See nur kurz erblicken können. Die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln führte die diesjährige Tagesfahrt der Männergymnastik des STV Oberägeri in den Hauptort von Obwalden, nach Sarnen. Der Spaziergang durch die Gassen erstaunte viele Teilnehmer über den Charme der alten und teilweise historischen Gebäude.

Im Hotel Krone, geführt vom Ägerer-Ehepaar Inderbitzin-Müller, wurde die Gruppe mit Kaffee und Gipfeli bewirtet. Aber schon bald nahmen die Oberägerer auf Schusters Rappen den Weg am Sarnersee nach Sachseln unter die Füsse. Der Weg führt am See entlang auf bequemen Wegen ins Dorf von Bruder Klaus. Nach diesem Marsch wurde ein Zwischenhalt mit Apéro im Restaurant Engel genossen, bevor der zweite Teil der Strecke bis nach Giswil absolviert wurde. Im Zollhaus war das Mittagessen bereits angerichtet und der beschwerliche Teil der Reise, das Wandern abgeschlossen.

Auf dem Sarnersee fühlt man sich wohl

Nachdem auch die letzten Ägerer den Obolus im Zollhaus entrichtet hatten, führte die Reise vom Schiffsteg in Giswil mit der Seestern auf dem Sarnersee zurück Richtung Sarnen. Eine Ähnlichkeit des Ufers mit dem Ägerisee ist nicht abzusprechen, sodass man sich auch auf diesem See wohl fühlte. Nicht erstaunlich war, dass die Teilnehmenden bereits schon wieder durstig und hungrig waren. Da hatte das Wirteteam im Restaurant Jordan aber keine Probleme, die kulinarischen Wünsche aller Männer zu erfüllen.

Nach Abschluss dieser erlebnisreichen Reise brachten Bahn und Bus die Oberägerer Turner nach Einbruch der Dunkelheit wieder zurück ins Tal am Aegerisee. Paul Rust, Albert Bienz und Walter Grab haben eine interessante und abwechslungsreiche Tour in eine für viele eher unbekannte Gegend organisiert. Herzlichen Dank.

