Leserbrief Eine Lesermeinung zum Mediengesetz Zur Abstimmung über das Medienpaket am 13. Februar

Die drei tragenden Säulen der politischen Organisation in der demokratischen Schweiz sind die Legislative, Exekutive und Judikative. Sie bestimmen weitgehend den Weg für unser Land. Die Medien sind die vierte Macht, welche diese drei überwachen, sie kritisieren und darüber der Allgemeinheit berichten. Aufgrund einer vielfältigen Meinung der Medien kann sich der Bürger dann seine Meinung bilden und entsprechend wählen und abstimmen. Medien haben deshalb eine zentrale Aufgabe in einer funktionierenden Demokratie. Mit einer grosszügigen staatlichen Subventionierung besteht die Gefahr, dass Medien aber einen staatsnahen Kurs fahren und die Regierungen nicht mehr überwachen und kritisieren, da sie sonst Subventionen verlieren könnten. Wenn der CEO von Ringier seine Redaktoren in aller Welt anweist, dass sie die Regierungen in der Pandemie unterstützen und nicht kritisieren sollen, dann ist das ein Vergehen gegen die den Medien zugedachte ehrenwerte Aufgabe.

Regierungen machen Fehler, das ist menschlich; aber Fehler müssen aufgedeckt werden, um daraus lernen zu können für die Zukunft. Mit 287 Millionen Franken Subventionen pro Jahr an die Medien untergraben wir unsere demokratischen Spielregeln. Die Medien müssen sich selbst finanzieren und ihre Geschäftsmodelle dem sozialen und technologischen Wandel anpassen – wie jede andere Branche auch –, um bestehen zu können. Der Staat hat mit unseren Steuergeldern dort nichts zu suchen. Gerade in der Pandemie haben uns die grossen Medienkonzerne den unkritischen Einheitsbrei aufgetischt und keine einzige kritische Frage über teilweise fragwürdige Entwicklungen und Entscheide gestellt. Das hilft unserem Land nicht weiter. Es ist auffallend, wie der Wind seit der Aufdeckung bei Ringier gedreht hat und jetzt plötzlich über Probleme mit der Impfung berichtet wird, die vorher alle unterdrückt wurden – vielleicht sogar zum Nachteil von geschädigten Personen. Ob die kommende Abstimmung ein Umdenken bewirkt hat? Wer eine funktionierende Demokratie und unabhängige Medien will, der legt am 13. Februar ein Nein in die Urne.

Felix Zulauf, Zug