Leserbrief Eine Lesermeinung zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative Zu den Nationalen Abstimmungen vom 13.Juni 13.04.2021, 13.46 Uhr

In letzter Zeit wird kaum ein gutes Wort über die Landwirtschaft geredet und geschrieben. Böden und Luft werden angeblich enorm von der Landwirtschaft belastet. Es werden Halb- und Unwahrheiten verbreitet, die einer sachlichen Überprüfung nie standhalten würden. Fakt ist, dass in der Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren der Herbizideinsatz um 42 Prozent, jener von Glyphosat um 63Prozent sowie jener von Antibiotika um 60 Prozent abgenommen haben. Ich glaube, dies wäre schon längstens ein Danke an die Bauern wert. Kein normaler Mensch beisst unter diesen Umständen in die fütternde Hand des Bauern.