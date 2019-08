Eine Liste für die Zuger Nationalratswahlen ist definitiv ungültig 25 Listen werden im Wahlkampf für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober um Wählerinnen und Wähler buhlen. Andrea Muff

Kandidatinnen und Kandidaten von 25 Zuger Listen möchten ins Bundeshaus einziehen. Nur drei werden es in den Nationalrat schaffen. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer)

Eine Liste ist definitiv ungültig Wahlen Die Zuger Staatskanzlei hat gestern die bereinigten Wahllisten präsentiert: Insgesamt sind es 25 Listen. Bezüglich der Nationalratsliste der «PARAT – Partei für Rationale Politik, Allgemeine Menschenrechte und Teilhabe» hat die Staatskanzlei am 19. August deren Ungültigkeit festgestellt, das heisst das Quorum von 100 gültigen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags wurde nicht erreicht. Die Staatskanzlei werde bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug von Amtes wegen Strafanzeige gegen Unbekannt wegen mutmasslicher Urkundenfälschung einreichen, heisst es in der Medienmitteilung.

Weiter wurden die Listennummern zugeteilt: Die Alternative – die Grünen und CSP erhielten die Nummer 1 bis 5, die CVP 6 bis 9, die Nummer 10 besetzt die EVP und 11 bis 13 gehört der FDP. Die Grünliberalen haben die beiden Listen 14 und 15 (Junge Grünliberale). Die SP erhielt die Listen 16 bis 22 (Juso) und die SVP die drei Listen 23 bis 25. So kandidieren insgesamt 75 Politikerinnen und Politiker für die Grosse Kammer in Bern. Für den Ständerat haben sich sieben Zugerinnen und Zuger für die Wahl am 20. Oktober aufstellen lassen.