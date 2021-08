Leserbrief Eine Meinung zur Abstimmung vom September Zum Leserbrief zur «Ehe für alle», «Zuger Zeitung» vom 27. Juli 02.08.2021, 16.38 Uhr

In seinem Leserbrief rät Philip C. Brunner, Fraktionspräsident SVP Kanton Zug, zu einem konservativen Nein zur «Ehe für alle». Ich befürworte den konservativen Gedanken von Herrn Brunner, werfe jedoch einen anderen Blickwinkel drauf. Von klein auf wurde mir durch meine Eltern und mein Umfeld beigebracht, mich abzusichern. Einen Fernseher erst zu kaufen, wenn ich ihn bar bezahlen kann. Für Fehler geradezustehen. Diese konservativen Sichtweisen beherzige ich bis heute. Und dazu gehört auch, dass ich in meiner Beziehung zu meinem Partner Sicherheit haben möchte. Durch die eingetragene Partnerschaft wurde einiges ermöglicht, jedoch gibt es grosse Unterschiede, die mich sowohl in meinem Berufsleben als Polizist als auch in meinem Privatleben tangieren.

Für mich steht die Schweiz für Gerechtigkeit. Sie steht dafür, dass alle die gleichen Rechte – und die gleichen Pflichten – haben und diese wahrgenommen werden müssen. Obwohl die Liebe zwischen heterosexuellen Paaren gleich intensiv und schön ist wie bei homosexuellen Paaren, wird meine Liebe zu meinem Freund nicht gleich behandelt. Wenn er und ich uns eintragen lassen, haben wir nicht die gleichen Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Paare diese haben. In meinem konservativen Denken empfinde ich dies als ungerecht. Bezüglich der 2020 geschlossenen 35160 Ehen und 651 eingetragenen Partnerschaften möchte ich darauf hinweisen, dass eine Gegenüberstellung dieser Zahlen doch eine starke Verwässerung bedeutet. Da es viel weniger homosexuelle Menschen als heterosexuelle Menschen gibt, schlägt sich dies selbstverständlich auch bei den geschlossenen Ehen beziehungsweise eingetragenen Partnerschaften nieder. Diese Zahlen als Vergleich zu nehmen, um aufzuzeigen, dass eine Anpassung der Ehe unverhältnismässig wäre, da der Wunsch gar nicht stark vertreten ist, erachte ich somit als gänzlich sinnbefreit. Und bin irritiert, dass die Gegner der «Ehe für alle» auf solche Tricks zurückgreifen (müssen?).

Was mich jedoch am meisten erstaunt im besagten Leserbrief, ist, dass Herr Brunner schreibt, jedes Kind brauche Vorbilder von beiden Geschlechtern. Gefolgt von einem «Wehret den Anfängen». Wie muss ich das verstehen? Dass Kinder, deren Mutter an Krebs verstorben oder deren Vater bei einem Unfall tödlich verunglückt ist, somit die kindliche Identitätsbildung nicht haben? Auch da bin ich wieder konservativer verankert. Ich glaube, dass ein Kind bei einer alleinerziehenden Mutter oder einem alleinerziehenden Vater eine grandiose Kindheit haben kann. Denn wie so oft ist auch hier die Liebe, die ein Kind erfährt, das, was einen prägt. Und ob die Liebe von zwei Frauen, einem Mann und einer Frau oder zwei Männern kommt, spielt dabei doch keine Rolle. Ansonsten würden wir wieder in das Muster zurückfallen, dass gewisse Liebe mehr wert ist als andere Liebe. Ein Gedanke, der mit meiner Vorstellung einer gleichberechtigten, konservativen Schweiz nicht übereinkommt.

Lukas Dischl, Obernau