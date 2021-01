Leserbrief Eine Milliarde pro Minute «Frankreichs Strom ist knapp», Ausgabe vom 9.Januar 14.01.2021, 14.51 Uhr

In Frankreich wurde die Bevölkerung zum Stromsparen aufgerufen. Der Grund: Die Stromindustrie des Landes kann die Nachfrage nur noch äusserst knapp abdecken mit ihren AKW und wenn die Temperaturen weiterhin unter den Durchschnittswerten verweilen, wird man wohl nicht um eine «Regulierung» herumkommen. Dies müsste uns Schweizern eigentlich den Angstschweiss auf die Stirn treiben, ist Frankreich doch der mit Abstand grösste Lieferant von Winterstrom, der unsere «Stromlücke», welche durch die verfehlte Schweizer Energiepolitik der letzten 20 Jahre entstanden ist, ausgleicht. Und es glaubt ja wohl niemand ernsthaft, dass Frankreich zu Hause einen Blackout zulässt und gleichzeitig Strom exportiert. Dies wäre politischer Selbstmord in Frankreich! Aber wir haben keine Schweisstropfen, obwohl der Bundesrat einen Blackout als grösstmögliche Katastrophe ansieht (vor jeder Pandemie) und die Faustregel für die Berechnung des volkswirtschaftlichen Schadens von einem Betrag von 1 Milliarde Franken pro Minute (SRF) ausgeht! Weshalb also kein Angstschweiss? Nun frei nach Christian Morgenstern würde ich sagen: «Weil nicht sein kann, was nicht sein darf».