Eine neue Vision für das Projekt Binzmühle in Rotkreuz Der Rischer Gemeinderat hat die letzten November abgelehnte Vorlage für den Baukredit der Sanierung des Hofs Binzmühle in Rotkreuz erneut überarbeitet und hofft nun am 27. September auf ein Ja vom Volk. Tijana Nikolic 11.09.2020, 05.00 Uhr

Der Hof Binzmühle in Rotkreuz ist sanierungsbedürftig. Ein überarbeitetes Projekt kommt nun vors Volk Bild: Stefan Kaiser (3. Juli 2019)

Am 27. September wird erneut über die Sanierung der Binzmühle in Rotkreuz abgestimmt. Der Hof am westlichen Siedlungsrand von Rotkreuz mit seinen drei Gebäuden Remise, Mühle und Mittelhaus ist schon länger in einem schlechten baulichen Zustand und soll deshalb saniert werden. Im Rahmen der strategischen Planung hatte der Gemeinderat verschiedene Nutzungsvarianten wie Wohnungen, einen «Binzitreff», Ateliers, betreutes oder studentisches Wohnen, eine Museumsnutzung oder eine Kita eingehend diskutiert und geprüft. Ein erster Baukredit wurde jedoch an der Urnenabstimmung vom 24. November 2019 mit 1292 Nein- gegen 1283 Ja-Stimmen abgelehnt.