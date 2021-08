Leserbrief Eine Parallele drängt sich auf Zur Situation in Afghanistan 24.08.2021, 16.31 Uhr

Die Gedankenverbindung zwischen der Gsoa (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee) und dem Staatskollaps in Afghanistan drängt sich einem auf. Die Afghanen, ein Volk, das nicht nur «von Freunden umzingelt», sondern von Freunden infiltriert war. Ein Volk, das offenbar den Willen zur Selbstbestimmung längst verloren hatte, ohne dass solches ersichtlich war. Da waren ja die Freunde, welche den Schutz gewährleisteten, eine «Gesellschaft für ein Afghanistan ohne Armee», eine «Gaoa», war mental längst installiert. Eine gut ausgerüstete Armee streckt innerhalb von Tagen vor Steinzeitkriegern die Waffen. Zurück in die Schweiz; erinnert sei an die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Eine Schweizer Armee, welcher man, in linker Ideologie des ewigen Friedens verhaftet, die erforderlichen Mittel vorenthalten hatte. Solcher Mentalität linker Kreise unter Führung der Gsoa haben wir uns heute wiederum zu erwehren. Der Streit um die Kampfjetbeschaffung beispielsweise ist keineswegs beendet. Nie vergessen: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot! Nur wer seinen eigenen Beitrag zu leisten gewillt ist, dem hilft das Schicksal. Afghanistan ist in verschiedensten Varianten noch überall präsent und wird es immer sein, genauso wie die «falsche Einschätzung» der verantwortlichen Politiker.