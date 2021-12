Vereine Eine Sitzbank zum Geburtstag Im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums von Bio Suisse hat Bio Zug dem landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof in Cham (LBBZ) ein Bänkli geschenkt. 23.12.2021, 18.00 Uhr

Der Präsident von Bio Zug, Peter Waltenspül, und Statthalterin Silvia Thalmann-Gut auf dem besonderen Bänkli anlässlich der Übergabe am 20. Dezember.

Der Präsident von Bio Zug, Peter Waltenspül, und das Vorstandsmitglied Adrian Iten Marty haben dem LBBZ Schluechthof Cham ein besonderes Bänkli geschenkt, welches einen Ehrenplatz beim Spielplatz am Schluechthof erhält. Die Zuger Statthalterin Silvia Thalmann-Gut und Martin Pfister, Rektor am LBBZ, haben die Übergabe genutzt, um Peter Waltenspül zum Gewinn des Grand Prix Bio Suisse im November 2021 zu gratulieren. Silvia Thalmann-Gut erklärt: «In der IG Bio Zugerland machen 16 Landwirtinnen und Landwirte mit, die ihre Produkte gemeinsam im Kanton Zug vermarkten. Vermarktungsoffensiven wie diese machen es möglich, dass Konsumentinnen und Konsumenten mehr Gelegenheiten haben, lokale und regionale Produkte einzukaufen.»

Bauernbetriebe erhalten breite Unterstützung

Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug und das LBBZ Schluechthof Cham unterstützen die Zuger Bio Landwirtinnen und Landwirte in verschiedenen Bereichen: Zusammen mit dem Bildungszentrum für Natur und Ernährung wird die Ausbildung Landwirt/Landwirtin EFZ mit Vertiefung Biolandbau angeboten. Dazu wird die Beratung im Bereich Biolandbau in einer Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern sichergestellt.

«Synergien können so optimal genutzt werden und den Bio Landwirtinnen und Landwirten im Kanton Zug, die annähernd 20 Prozent ausmachen, steht eine professionelle Beratung zur Verfügung. Bio Zug bietet zudem eigene Weiterbildungen an, teilweise in Zusammenarbeit mit dem LBBZ», weiss Martin Pfister.

Das Bänkli ist ein ganz spezielles. Peter Waltenspül erläutert: «Wer darauf sitzt, muss im Gleichgewicht sein, auch im übertragenen Sinn; Mensch, Tier und Natur im Gleichwicht.»

Für die Zuger Volkswirtschaftsdirektion: Ursula Kottmann Müller