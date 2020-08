Eine Woche lang Spiel und Spass für die Zuger Jugend Das Sportcamp Fit4Future hat bewegungsbegeisterten Primarschülern in Zug zusammengebracht. Lena Dysli 16.08.2020, 16.55 Uhr

Bei diesem Spiel ist es erlaubt, jemanden aufs Kreuz zu legen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. August 2020)

Trotz des plötzlichen Wetterumschlags liess sich an diesem Nachmittag in der vergangenen Woche keiner die gute Laune verderben. 69 überglückliche Kinder mit geröteten Wangen flitzten barfuss über den Boden der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug. Sie zelebrierten gemeinsam die Freude an Bewegung. Doch nicht alleine das Ausprobieren sportlicher Aktivitäten ist das Ziel der Sportcamps des Gesundheitsförderungsprojektes Fit4Future. Die Sommer- und Herbstcamps bieten Kindern im Primarschulalter die auch Möglichkeit, durch Spiel und Spass neue Bekanntschaften zu machen. Das nächste in Zug wird im Oktober angeboten (siehe Hinweis).