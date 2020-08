Leserbrief Einem Parkplatz im Weg? Zu gefällten Bäumen in Unterägeri 10.08.2020, 13.06 Uhr

Regierungsrat Andreas Hostettler untersuchen Sie umgehend diese Angelegenheiten! Sie als Regierungsrat, zuständig für die Direktion des Innern des Kantons Zug, also auch für das Amt für Wald und Wild, fordere ich auf, die Vorkommnisse im Birmi, an der Heimelistrasse und im Gebiet Rossalmig/Sod in Unterägeri umgehend zu untersuchen. Mit dem Segen des Amts für Wald und Wild wurden im Gebiet Birmi und an der Heimelistrasse etliche Bäume entfernt. Nach einer Aussage vom Amt, seien diese krank gewesen. Dies ist nicht zu kontrollieren, da die Baumstrunke umgehend wegplaniert worden sind.