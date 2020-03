Gewalt gegen einen Polizisten in Oberägeri Eine randalierende Jugendliche hat mit einem Schlagstock einen Polizisten getroffen. Jener befindet sich im Spital – die Jugendliche in einer Gefängniszelle. 04.03.2020, 16.06 Uhr

(bier) In der Nacht auf den 3. März, um 2.15 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, wonach in einem Jugendheim in der Gemeinde Oberägeri eine junge Frau randaliere und eine Betreuerin mit einem verbotenen Messer bedrohe, geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Mittwochnachmittag hervor.