Leserbrief Einige Reaktionen zum revidierten Denkmalschutzgesetz Zur Abstimmung über das neue Denkmalschutzgesetz vom 24. November

Am 24. November wird über das neue Denkmalschutzgesetz (DSG) abgestimmt. Mit dem neuen DSG werden wirklich die Gebäude geschützt, die schützenswert sind. Es findet eine Qualitätssicherung statt. Auch nach meiner Ansicht muss ein Gebäude mindestens zwei Kriterien (hohen wissenschaftlichen, kulturellen und/oder heimatkundlichen Wert) erfüllen, dass es geschützt werden kann. Nur so werden wirklich die Gebäude geschützt, welche auch schützenswert sind. Mit unserer Kantonsfläche haben wir bereits eine hohe Dichte an geschützten Häusern. Dabei ist wichtig zu sagen, dass die bisher geschützten Häuser nicht aus dem Schutz entlassen werden. Auch ich bin dafür, dass die Gebäude geschützt werden, mit denen wir uns identifizieren. Aber es soll nicht weiter übermässig überladen werden.

Was sicher auch eine Verbesserung ist: dass die Besitzer und die Gemeinden von Anfang an mit einbezogen werden. Und das passiert bereits ab der Inventarisierung, was heute nicht der Fall ist. So werden sie nicht vor vollendeten Tatsachen gestellt. Wer hat es gerne, wenn jemand anders über sein Eigentum bestimmt? In Zukunft soll ein klarer Prozess mit dem Eigentümer stattfinden. Zudem kann man nach dem neuen DSG das Objekt in einem Vertrag umschreiben, was geschützt wird. Das ist für alle Beteiligten eine klare Verbesserung. Ich durfte von Anfang an bei der Mitgestaltung des neuen DSG dabei sein. Es wurden zum Teil noch viel härtere Massnahmen gefordert. Mit diesem neuen Vorschlag haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, welcher auch der Zuger Kantonsrat zugestimmt hat. Das neue Gesetz zielt genau in die richtige Richtung. Ein klares Ja für das neue Denkmalschutzgesetz ist das einzig Richtige.

Patrick Iten, Kantonsrat CVP, Oberägeri

Die Arbeit in Kommissionen ist immer eine befruchtende Erfahrung nach all den Kontakten mit den Fachleuten und Behördenmitgliedern. Neue Gesichtspunkte kommen in der Gruppe zur Diskussion, Argumente müssen sich als lebenstauglich erweisen. Die Abschaffung der Denkmalschutzkommission wäre ein echter Verlust. Deshalb bin ich gegen das neue Denkmalschutzgesetz und stimme Nein.

Ruedi Zai, Zug

Gute Gesetze sind austariert. Leider hat der Kantonsrat das Denkmalschutzgesetz völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Zudem wurde die Denkmalkommission abgeschafft. Fachleute aus diversen Branchen und mit unterschiedlicher Sichtweise können sich darin Gehör verschaffen. Mit der Abschaffung der Denkmalkommission würde nicht nur eine wichtige qualifizierte Stimme verstummen. Es bestünde auch die Gefahr, dass politische Entscheide weniger ausgewogen ausfallen. Nein zum verschärften Denkmalschutzgesetz.

Tanja Rösner Meisser, Zug