Kolumne: Muss man in 20 Jahren noch einkaufen «gehen»?

Kolumne U20: Muss man in 20 Jahren noch einkaufen «gehen»? In unserer U-20-Kolumne schreibt Philippe Longpré (17) darüber, wie er sich den Einkauf der Zukunft vorstellt. Philippe Longpré 13.12.2021, 05.00 Uhr

Es ist mal wieder so weit: Der Kühlschrank ist leer, und es muss eingekauft werden. An einem Samstagnachmittag hätte ich lieber etwas anderes gemacht, aber leider ist niemand anderes zu Hause. Ich nehme meine Taschen und mache mich auf den Weg Richtung Einkaufszentrum. Etwas genervt dränge ich mich durch die Menschenmenge und packe alles ein, was ich brauche. Dank der heutigen Technologie kann ich alles, was ich einpacke, direkt scannen. Nachdem ich hoffentlich alles auf der Liste eingepackt habe, begebe ich mich zur Kasse. Auf dem Weg dorthin lächeln mich ein paar Süssigkeiten an, welchen ich nicht widerstehen kann.