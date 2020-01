Leserbrief Könnte die Wanne als Lager genutzt werden? «Noch fehlt das Baugesuch für die Wanne», Ausgabe vom 17. Januar 21.01.2020, 17.39 Uhr

Als Zuger Bürger, aufgewachsen in Zug und noch immer mit der Stadt verbunden, habe ich mit positivem Interesse die geplante Einebnung der General-Guisan-Strasse aufgenommen.

Bei einer Umgestaltung der Strassenführung, die ohne Wenn und Aber zur Verkehrssicherheit beiträgt und über einen längeren Zeitrahmen auch die wirtschaftlichere Lösung sein wird, gibt es doch einen Punkt zu beachten. Ist die Einebnung einmal vollzogen, ist diese Fläche für lange Zeit nur noch für den Verkehr bestimmt, was heisst, dass unter der Strasse keine weitere Nutzung mehr möglich sein wird.

In sehr naher Zukunft wird auf dem Areal der ZVB mit dem Neubau des Busdepots, Werkhof etc. gestartet. Dies auf einem Gebiet im Zentrum der Stadt, wo Boden schon heute sehr knapp vorhanden ist. Daher muss zwingend die verfügbare Fläche optimal und bestmöglich ausgenützt werden. Und damit ist nicht nur das Bauen in die Höhe gemeint.

Mein Vorschlag ist daher, dass bevor mit einer Einebnung der General-Guisan-Strasse begonnen wird durch die Stadt zu prüfen ist, ob die Unterführung in die Bebauung des ZVB Areals miteinbezogen werden kann. Zum Beispiel als erweiterte Lagerfläche für Material, Fahrzeuge etc.. Das gleiche gilt für die westliche Seite der Brücke. Eventuell wäre hier eine Erstellung von zusätzlicher Lagerfläche für die kaufmännische Schule oder das Eisstadion/Trainingshallen machbar mit dem Ziel, heute überirdisch verwendete Fläche für andere Zwecke frei zu machen. Sicher entstehen dafür Mehrkosten. Zu beachten gilt aber, dass die sehr kostenintensiven Aushubarbeiten schon zu einem grossen Teil ausgeführt sind. Und ist einmal der «Deckel» drauf, wäre es eine verpasste Chance oder später nur mit weit höheren Kosten und Einschränkungen umzusetzen.

Michael Krall, Baar