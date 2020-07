Einmal Vortritt missachtet ergibt zweimal Totalschaden in Unterägeri Wegen Unaufmerksamkeit sind ein Transporter und ein Auto heftig zusammengeprallt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. 22.07.2020, 14.18 Uhr

Die Unfallstelle an der Kreuzung. Bild: Zuger Polizei/PD

(bier) Am Morgen des 22. Juli, um kurz nach 10.15 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Unterägeri. Die Zuger Polizei schildert den Hergang wie folgt: Ein 66-jähriger Lenker eines Transporters fuhr auf der Neuschellstrasse und beabsichtigte geradeaus über die Kreuzung mit der Zugerbergstrasse zu fahren. Dabei übersah er eine 31-jährige Autofahrerin, die von rechts auf der Zugerbergstrasse unterwegs war.

Auch ein Haus wird in Mitleidenschaft gezogen

In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision. Anschliessend prallte der Transporter auf der linken Strassenseite in eine Hausmauer. Die beiden Lenkenden wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. In Mittleidenschaft gezogen wurde laut Mitteilung auch die Hausfassade. Der Schaden beträgt mehrere tausend Franken.

Im Einsatz standen Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.