Vereine/Verbände Einsatz für nachhaltigen Wasserkonsum Am Benefizanlass der CityKircheZug gab Lior Etter, Mitgründer von Wasser für Wasser (WfW), einen informativen Einblick in die Tätigkeit seiner Non-Profit-Organisation. 06.09.2022, 16.12 Uhr

Lior Etter (links) und Patrice Riedo, Kirchenratspräsident Katholische Kirche Stadt Zug.

Lior Etter (32) hat seine Wurzeln in Zug. Seine soziale Ader wurde ihm im Kindesalter von seiner Grossmutter Gritli Speck vermittelt, wenn er sie begleitete. Nach dem frühen Tod seines Bruders hat Lior Etter auf einer Reise nach Asien gemeinsam mit seinem Bruder Morris die Idee von «Wasser für Wasser» entwickelt. Was klein begonnen hat, ist zu einem Erfolgsmodell geworden. Heute ist «WfW» in Sambia und Mosambik tätig, fördert dort den sicheren Zugang zu Wasser und engagiert sich auch in der Berufsbildung.

Wasser ist ein kostbares Gut. Das wird spürbar, wenn das Wasser knapp wird. Bildung zum Thema Wasser ist sehr wichtig. Wenn wir hier im Winter Tomaten aus Spanien essen, trinken wir quasi das Wasser von Spanien. Wenn man ein schönes Stück Rindfleisch geniesst, braucht es dafür schnell 10000 Liter Wasser für die Produktion. Das ist vielen nicht bewusst. Das Projekt WfW Aquademia fördert an Schulen in der Schweiz einen klimafreundlichen und fairen Umgang mit Wasser.

Musikalisch wurde der Abend vom Kollektiv Siselabonga umrahmt. Dank der Grosszügigkeit der Gäste kam der Betrag von 1280 Franken zusammen, der vollumfänglich an WfW gespendet wird. Die Katholische Kirchgemeinde der Stadt Zug engagiert sich für einen nachhaltigen Wasserkonsum und ist dafür eine Partnerschaft mit WfW eingegangen.

Für die CityKircheZug: Gaby Wiss

