Einweihung Der Neu- und Umbau des Schulareals Waldegg in Risch ist fertig – jetzt wird gefeiert Die Schulhäuser in Risch werden am 20. August eingeweiht – doch bei nur einer Feier bleibt es nicht. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 18.08.2022, 11.30 Uhr

Das ist eines der neugebauten Schulhäuser. Bild: Stefan Kaiser (Risch, 15. August 2022)

Die Gemeinde Risch weiht auf den Schulbeginn hin die neuen und umgebauten Schulhäuser Waldegg ein. «Die Schulraumplanung war für alle Beteiligten spannend und zeitintensiv», so Markus Scheidegger, Vorsteher der Abteilung Bildung/Kultur Risch. Angefangen 2014, wurden im April 2022 die letzten Neu- und Umbauten abgeschlossen. Die Rischer Bevölkerung hat sämtliche Abstimmungen zu den Schulbauten mit grossem Mehr angenommen.

Eine Übersicht der Änderungen auf dem Schulareal Waldegg Umgebaut: Schulhäuser 1, 2, 3; der Kindergarten Waldegg; das Oberstufenschulhaus 6 sowie das Schulhaus in Holzhäusern

Neugebaut: Schulhaus 11, Oberstufenschulhaus 10 und Doppelkindergarten in der Binzmühle

Saniert und aufgestockt: Schulhaus 4

Mit einer Ummantelung und Aufstockung des Schulhauses 4 sind kostengünstig neue Räume entstanden. Neu gibt es für die Oberstufe ein Schulhaus mit Fachräumen für den Musik-, Natur&Technik- und Textiles-Gestalten-Unterricht.

Auf teure Provisorien verzichten

Markus Scheidegger, Gemeinderat Risch. Bild: PD

«Eine solche Schulraumplanung mit einem Investitionsvolumen von über 40 Millionen Franken ist sehr komplex», sagt Markus Scheidegger. Als klar war, was raumplanerisch möglich ist, lancierte die Gemeinde Wettbewerbe. Mehrere Architekturbüros nahmen teil. «Eine Jury hat die Vorschläge beurteilt, dem Gemeinderat zur Wahl vorgeschlagen und letztendlich wurde das jeweilige Siegerprojekt dem Stimmvolk zur Genehmigung unterbreitet.»

Der Gemeinderat wollte während der ganzen Schulraumplanungsphase auf teure Provisorien verzichten. Dies konnte mit Erfolg umgesetzt werden, so Scheidegger. «Wir konnten Rochadeflächen schaffen und so die Weiterführung des Unterrichts gewährleisten.»

Ein Einblick in den Neubau des Westflügels Quelle: Youtube

Offene und transparente Kommunikation gegenüber der Bevölkerung

«Als Vertreter der Bauherrschaft war es mir wichtig, die Bevölkerung immer mit einzubeziehen, offen und transparent zu kommunizieren und die Kosten im Griff zu behalten», so Scheidegger. Ihm ist es von grosser Bedeutung, den Kindern für die Zukunft eine moderne, zeitgerechte und zweckmässige Infrastruktur zu bieten, wo sie gerne hingehen. Seine Erwartungen des Aus- und Umbaus seien erfüllt worden, denn die renovierten Räume konnten den neuen Lehr- und Lernformen angepasst werden.

Von Anfang an hat der Gemeinderat Risch bei den Schulbauten auf erneuerbare Energien gesetzt. Sei es bei den Neubauten mit Erdsonden und Wärmepumpe oder bei den Umbauten mit dem Fernwärmeanschluss der WWZ.

Eingangsbereich des Schulhauses Waldegg. Bild: Stefan Kaiser (Risch, 15. August 2022)

Zwei Fliegen auf einen Schlag

Am 20. August wird es ab 10 Uhr eine Einführungsfeier geben. Um 10.30 Uhr wird ein Kunstwerk von Bildhauer Stephan Schmidlin vor dem Schulhaus 4 auf dem Schulareal Waldegg in Rotkreuz mit einem festlichen Akt enthüllt. Wer will, kann die sanierten und neuen Räume besichtigen. «Wir möchten der Bevölkerung Zugang zu den neuen Räumlichkeiten gewähren, ihr zeigen, wofür sie ihr Ja in die Urne gelegt hat, und einen unterhaltsamen Morgen bieten», so Scheidegger.

Caro Graf und die Superhasen begeistert die Kinder am Risch4you 2019. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Risch,

17. August 2019)

Anschliessend geht es ab 13.30 Uhr auf dem Dorfplatz mit Risch4you weiter. Dies findet seit über 15 Jahren am letzten Samstag vor Schulbeginn statt. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftswerk zwischen Vereinen und der Verwaltung.

Nach zweijähriger Coronapause ist die Vorfreude umso grösser. Auf der Bühne werden diverse musikalische Gruppen auftreten. Ebenfalls ist für eine breite Unterhaltung für die Kinder gesorgt. «Unser Ziel ist, einen unterhaltsamen, erlebnisreichen und bewegenden Nachmittag mit der Rischer Bevölkerung zu verbringen. Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme», so Tiziano Conte vom OK Risch4you.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen und zum Schulareal Waldegg finden Sie unter www.rischrotkreuz.ch

