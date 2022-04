Public Viewing an den Finalspielen des EVZ auf dem Arenaplatz

Eishockey Das Public Viewing kehrte auf den Arenaplatz vor der Bossard-Arena zurück Der EVZ steht erneut im Playoff-Final. Um den vielen Fans, welche an kein Ticket kommen, das gemeinsame Match-Erlebnis zu ermöglichen, wird für alle Heim- und Auswärtsspiele ein Public Viewing organisiert. Marco Morosoli 15.04.2022, 15.42 Uhr

Mit dem 2:1-Sieg nach Verlängerung in Davos vom Donnerstag erreichte der EVZ zum dritten Mal in Folge (2019/2021/2022) den Final. In der Spielzeit 2019/2020 fielen die Playoffs bekanntlich aus. Der diesjährige Playoff-Final zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions beginnt am kommenden Montag um 20 Uhr.