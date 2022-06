Nach Meistertitel: Wie wichtig ist der EVZ für Zug?

Eishockey Dem EVZ stellt sich die Frage: Wie wichtig ist er für Kanton und Region wirklich? Der Geschäftsführer des Schweizer Eishockeymeisters spricht unablässig von der «gesellschaftlichen Relevanz» des Klubs. Bemessen lässt sich jene allerdings schwerlich – dennoch versucht es der Klub nun. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 09.06.2022, 16.00 Uhr

Wie viele Zugerinnen und Zuger den EVZ im Herzen tragen, ist schwer zu beziffern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022)

Der EVZ ist gegenwärtig das Mass aller Dinge im Schweizer Eishockey. Da mutet es etwas rätselhaft an: Obwohl er das sportliche Aushängeschild des Kantons Zug ist, finden sich ausserhalb der Saison in der Öffentlichkeit kaum Belege, die auf seine Existenz schliessen lassen. Kurze Zeit nach dem zweiten Meistertitel in Folge und einer geschichtsträchtigen Wende in der Finalserie gegen die ZSC Lions sind EVZ-T-Shirts, -Caps oder -Fahnen aus den Strassen nahezu verschwunden.

Den Gewinn des dritten Meistertitels der Vereinsgeschichte feiern mehrere tausend Besucher auf dem Arena-Platz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022)

Irgendwie passte es in dieses Bild, dass der Meistertitel vom 1. Mai auf einen Sonntag fiel. Der Jubel am Abend war gross, die Bilder eindrücklich, manche feierten in den umliegenden Lokalen bis zum nächsten Morgen. Doch am Montag begann eine neue Arbeitswoche. Und so gingen die meisten nach früherem oder späterem Aufstehen zum Alltag über. Eishockey war schnell kein grosses Thema mehr. Mit Ausnahme des Meisterumzugs am Folgewochenende, der zeitlich beschränkt war.

Livio Stadler, Sven Senteler, Dominik Schlumpf, Yannick Zehnder (von links) mit dem Pokal. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Reto Suri freut sich – klar, wenn ein solcher Pokal bereitsteht. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Stolz präsentieren die Zuger ihren Pokal. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Triumphierendes Fahnen-Schwenken: Der EV Zug lässt sich feiern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Mehrere hundert Menschen versammelten sich, um den EVZ zu feiern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Livio Stadler, Sven Senteler und Dominik Schlumpf (von links) posieren für den Fotografen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Der Stier, das Maskottchen des EV Zugs, durfte als Statue auch am Umzug teilnehmen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Begeisterte Fans schwenken ihre Fahnen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Freude ist den EVZ-Anhängern ins Gesicht geschrieben. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Der Teamgeist hört neben dem Spielfeld nicht auf: Das Knie von Zugs Reto Suri ist immer noch kaputt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Mit Megaphon und Pokal geht es durch die Stadt Zug. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Er transportiert den Stier durch die Stadt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Fans haben dieses Jahr wieder gut zu lachen – ihr Verein wurde Meister. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Altgediente EVZ-Fans marschieren durch die Zuger Gassen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Fahnen werden zu Ehren der Eishockey-Helden geschwungen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Bunte Ballone am Fahrzeug – Ein bisschen Deko zur Feier des Tages muss sein! Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Gute Laune am Strassenrand. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Vor lauter Fahnen muss man die Spieler suchen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Auch junge Fans nahmen am Umzug teil. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Yannick Zehnder blickt bestens gelaunt ins Publikum. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Gute Stimmung herrschte aber auch bei den Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Patrick Lengwiler, Yannick Zehnder und Leonardo Genoni präsentieren den Pokal. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Viele junge Eishockey-Begeisterte waren vor Ort. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Strahlende Augen beim Publikum. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Gibt es da wohl einen besseren Überblick über das Geschehen? Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Fahnen, Ballone und natürlich der Pokal: Der EV Zug liess sich feiern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Fahnen schwenken für den Schweizermeister Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Mehrere hundert Fans feierten ihren Eishockeyverein. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Die Mannschaft wurde auf einem Anhänger vom Kolinplatz zum Bundesplatz gefahren. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Livio Stadler, Sven Senteler und Dominik Schlumpf scheinen den Event zu geniessen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Ein Fan macht ein Foto als Erinnerung an die grandiose Feier. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Die Strassen waren mit Menschen gefüllt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Hans-Peter Strebel, der Präsident des EV Zug, war auch am Umzug. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Die Mannschaft liess sich von der Menschenmenge bejubeln. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Strasse verwandelte sich in ein fröhliches, blau-weisses Meer. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Auf dem Arena-Platz fand die anschliessende Meisterfeier statt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Meistermannschaft präsentiert sich den begeisterten Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) FCL-Trainer Dan Tanges (rechts) hat gut lachen Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Der Pokal erhält – natürlich – einen Ehrenplatz. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) EVZ-Torhüter Leonardo Genoni präsentiert den Pokal. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Nico Gross (links) und Yannick Zehnder mit dem Meisterpokal. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Rund 3000 Fans kamen auf den Arenaplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Reto Suri jubelt mit der Krücke Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Für musikalische Begleitung an der Meisterfeier war gesorgt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Hochkonzentriert am Piano um die EVZ-Fans zu beglücken. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Fabrice Herzog mit seiner Familie und dem grossen Pokal. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Für das Foto posieren die beiden Schweizermeister gerne. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Meistermannschaft präsentiert sich auf der Bühne. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Livio Stadler macht mit Fans ein Selfie Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Auch die Musizierenden waren gut gelaunt auf der Bühne. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Claudio Cadonau lässt sich ablichten. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022)

Stolz scheint Privatsache zu sein. Wie fremd wirken da Bilder und Geschichten aus anderen Ländern, wo Titelfeiern von Sportteams tagelang dauern und das öffentliche Leben auch mal zum Erliegen kommen lassen.

Gutes Image soll die Politik beeinflussen

Patrick Lengwiler kennt diese Bilder und sagt:

«Der Schweizer verhält sich beim Feiern anders. Trotzdem spüren wir die Freude der Bevölkerung in vielen Begegnungen.»

Der EVZ-Geschäftsführer wird nach dem zweiten Meistertitel in Folge nicht müde, die «gesellschaftliche Relevanz» des Klubs für den Kanton Zug und darüber hinaus zu betonen.

Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit im Zuger Stadtparlament sich dagegen sträubt, dem Sportunternehmen die Bossard-Arena im Baurecht zu vermachen (siehe Box).

Der EVZ will der Stadt den Ausbau schenken Der EVZ plant mehr Zuschauer- und vor allem Gastronomieplätze in der Bossard-Arena, diese gehört aber der Stadt Zug. Die Mehrheit im Parlament hat das Abtreten des Stadions im Baurecht an den Klub abschlägig beurteilt. Gegenwärtig arbeiten Stadtrat und EVZ einen neuen Vorschlag für den Stadionausbau aus, den sie dem Grossen Gemeinderat unterbreiten können. Gemäss EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler steht folgende Option im Raum: Der Klub würde als Mieter die Führung beim Ausbau übernehmen und die Erweiterungen nach Fertigstellung der Stadt schenken. Dazu kämen in den Folgejahren festgeschriebene Beiträge zum Unterhalt. Das Gesamtprojekt inklusive Innenausbau ist mit 36 Millionen Franken veranschlagt, für die der EVZ selbst aufzukommen will. Zeit sparen ist die Devise des Klubs Mit diesem Vorgehen könnte das Sportunternehmen die Submission verhindern. Dabei handelt es sich um die für die Stadt als Bauherrin vorgeschriebene Pflicht, Arbeitsaufträge öffentlich auszuschreiben. Für den EVZ als privatrechtliche Bauherrin entfiele diese Vorgabe, dadurch würde er beim Stadionausbau Zeit sparen. Allerdings täte sich der Klub bei der Option «Mieterausbau» hinsichtlich der Finanzierung schwerer, weil das Stadion nicht als Sicherheit dienen würde. Lengwiler ist überzeugt, gegebenenfalls die nötigen Kredite unter anderem von «dem Klub nahestehenden Personen» zu erhalten.

Lengwiler ist – in seriösem Sinne – ein herausragender Zahlenjongleur. Ausgaben optimieren, Budgets aufstellen, kreative Lösungen finden, Verlässlichkeit ausstrahlen. Diese Fähigkeiten zeichnen den gebürtigen Arther aus, seitdem er nach mitunter chaotischen Jahren 2004 mit erst 26 Jahren eine Führungsrolle in der Organisation übernommen hat. Geht es um messbare Werte, kann ihm keiner etwas vormachen.

Für den begnadeten Zahlenmenschen Patrick Lengwiler stellt die Unberechenbarkeit von Leidenschaft eine Knacknuss dar. Bild: Eveline Beerkircher (Zug, 2. Mai 2022)

Aber wie belegt er diese «gesellschaftliche Relevanz»? Wie lässt sich die Tiefe der Leidenschaft für einen Sportklub in einer Gegend bemessen? Die Unberechenbarkeit dieser emotionalen Themen stellt für Lengwiler eine Knacknuss dar. Immerhin versucht er sich daran, Antworten zu finden. Dazu hat er das Wirtschaftsberatungsunternehmen Swiss Economics gefragt, ob sich überhaupt eine Studie zu diesem Thema durchführen lässt. Das Resultat steht noch aus.

Der EVZ könnte viel mehr Abos verkaufen, will das aber nicht

Unabhängig davon ist unbestritten, dass es im Kanton Zug und in der Region Menschen gibt, denen der EVZ einerlei ist. Ist es eine Mehrheit, wie die politische Ambivalenz vermuten lassen könnte? «Natürlich gibt es Leute, die sich nicht für uns oder Eishockey interessieren. Aber es ist erwiesen, dass niemand anders in Zug es schafft, regelmässig Tausende Menschen zusammenzubringen», zeigt Patrick Lengwiler auf und fügt hinzu:

«Die Spiele sind nicht nur sportlich interessant, sondern Events, zu denen die Leute sich treffen. Es würden gern noch mehr sein.»

Die Zahlen geben ihm Recht: Seit Jahren stoppt der Klub die Ausgabe von Saisonabonnementen bei 6000 Stück, dies bei einem Maximum von mittlerweile 7200 Besuchern. Das ist auch dieses Jahr der Fall, eine Warteliste wird nicht geführt.

Der Hintergrund davon ist, dass der EVZ auch abgesehen von den 330 Gästeplätzen Einzeltickets im Angebot haben will. Denn deren Käufer kommen im Gegensatz zu den Abonnenten sicher zu den Partien und verpflegen sich wahrscheinlich dort, was dem Unternehmen zusätzliche Einnahmen ermöglicht.

Bier ist ein wichtiger Umsatztreiber – der Freitag ist laut dem EVZ der verkaufsstärkste Tag. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 29. März 2022)

Öffentliche Kritik am Stadion ist heikel

Das 2010 eröffnete Stadion hält nicht in allen Bereichen mit der seither gewachsenen Begeisterung mit. Und das bringt den EVZ und seinen CEO Lengwiler in eine verzwickte Situation. Denn neben den hausgemachten Missständen – wie etwa die wiederkehrenden Probleme bei der Zeitnahme – gibt es durch diese Konstellation einiges, das nicht in den Zuständigkeitsbereich des Sportunternehmens fällt. Sondern in jenen der Stadioneigentümerin Stadt Zug.

Ein Beispiel ist die erst vor zwei Jahren erneuerte Akustikanlage. Von vielen Plätzen sind die Inhalte der Pauseninterviews nur mittels Lippenlesens auf dem gleichzeitig installierten, grösseren Videowürfel zu erraten. Lengwiler weiss um das Problem, verkneift sich aber öffentlich geäusserte Kritik. Denn als Mieter ist der EVZ auf ein gutes Verhältnis mit der Stadt Zug angewiesen. Dies nicht zuletzt angesichts der Erweiterungspläne.

WC-Mangel führt zu weniger Geld

Besonders ärgerlich für Lengwiler: Manche Stadiondefizite verhindern höhere Umsätze - sogar die WC-Situation. Denn davon gibt es viel zu wenige, bei grosser Besucherzahl sind lange Schlangen das Ergebnis davon. So fehlt manchen die Zeit, um regelmässig Nachschub zu kaufen, während andere ihren Konsum zügeln, um nicht (wieder) anstehen zu müssen. Beides bedeutet weniger Einnahmen für den EVZ.

Es gibt viel zu wenige Toiletten im Stadion, was sich an den Schlangen davor leicht feststellen lässt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 18. April 2022)

Lengwiler sagt: «Wir als Mieter können nur innerhalb unserer fix gemieteten Mietflächen Lösungen finden». Dazu gehören auch die eingezäunten Aussenbereiche. Warum stehen denn dort keine Toi-Toi-Klos? Patrick Lengwiler schmunzelt, vergegenwärtigt sich in Gedanken kurz die örtlichen Gegebenheiten und sagt dann:

«Okay. Wenn wir alle Vorgaben bezüglich Fluchtwege und so weiter berücksichtigen, könnten wir vielleicht zwei Toi-Tois aufstellen. Die würden das Problem aber nicht lösen. Zudem wäre es unverhältnismässig, sie jedes Mal aufstellen und abholen zu lassen.»

Nach einigen Minuten, während derer Probleme gewälzt worden sind, fühlt sich der CEO schliesslich bemüssigt, eine Lanze für das Zuger Eisstadion zu brechen. «Es wird zu viel über das Negative geredet, dabei gibt es so viel Positives. Für mich ist die Bossard-Arena nach wie vor eines der besten Stadien in der Schweiz.» Unzweifelhaft ist: Sie beherbergt derzeit das beste Team.

